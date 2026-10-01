Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / LIGA URUGUAYA 2026

Definición de alto riesgo para Peñarol, Nacional, Torque, Depor Maldonado, Racing y Liverpool en la Tabla Anual y en el Clausura: mirá el duro calendario que les espera

A falta de siete fechas para el final de la temporada 2026 de la Liga Uruguaya hay seis equipos que pelean por jugar las finales: conocé cuál es la situación de los clubes

1 de octubre de 2026 14:41 hs
Maximiliano Gómez

Maximiliano Gómez

Foto: Dante Fernández/Focouy

El empate entre Montevideo City Torque y Peñarol que este miércoles de noche puso al día el calendario del Torneo Clausura planteó para el cierre de la temporada 2026 un final como hacía años no tenía la competencia local con cuatro equipos peleando por la Tabla Anual y seis por el título del Clausura.

Así está planteado el escenario tras la octava fecha del Torneo Clausura:

Peñarol tiene ventaja en la Anual, pero está tercero en el Clausura.

Thiago Espinosa

Thiago Espinosa

Torque lidera el Clausura y está tercero en la Anual.

Diego Aguirre tras el empate de Peñarol con City Torque: "Le sacamos un punto más a casi todos los equipos en la Tabla Anual"

Lucas Ferreira valoró el empate de Peñarol ante Montevideo City Torque y fue autocrítico: "Nos obligaron a meternos atrás" y "nos tenemos que animar un poco más"

Racing ya está clasificado como campeón del Apertura para la semifinal de la Liga Uruguaya 2026 en la que enfrenará al campeón del Clausura. Esa definición será a un partido y se medirá con el ganador de la Anual a dos partidos por el título del año.

Liverpool está a dos puntos de Torque en el Clausura y quiere volver a levantar una copa.

Liverpool

Liverpool

Deportivo Maldonado fue el mejor del primer semestre (terminó primero en la Anual) y después de 30 jornadas por el Apertura, Intermedio y Clausura y a falta de siete fechas para el final de la temporada está segundo en la tabla del año, a cuatro puntos de Peñarol y se ubica cuarto en el Clausura a cinco del líder Torque.

Nacional está a 10 puntos de Peñarol en la Anual y aunque matemáticamente aún tiene posibilidades, la realidad indica que será indescontable la diferencia para el equipo que dirige Daniel Carreño, pero sigue en competencia es en el Clausura, porque se encuentra cuarto en esa tabla a cinco puntos del líder.

Cuando quedan 21 puntos por jugar, Peñarol y Torque llegan con ventaja, pero la definición está abierta porque los seis equipos involucrados en las dos tablas juegan entre sí y, además, se enfrentan a quienes están disputando zona de copas internacionales y el descenso.

El final del Clausura está lleno de emociones y para comprender la definición que esperan mirá el calendario que tienen los equipos:

EQUIPO RIVAL FECHA 9 FECHA 10 FECHA 11 FECHA 12 FECHA 13 FECHA 14 FECHA 15
Peñarol Racing Progreso Liverpool Juventud Wanderers Defensor Sporting Cerro Largo
Torque Nacional Danubio Albion Cerro Boston River Racing Progreso
Deportivo Maldonado Central Español Liverpool Nacional Danubio Albion Cerro Boston River
Racing Peñarol Juventud Wanderers Defensor Sporting Cerro Largo Torque Central Español
Liverpool Progreso Deportivo Maldonado Peñarol Nacional Juventud Danubio Wanderers
Nacional Torque Central Español Deportivo Maldonado Liverpool Danubio Albion Cerro

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Anual:

Las más leídas

Montevideo City Torque 1-1 Peñarol: el celeste fue superior y buscó ganar mientras que el aurinegro se aferró al empate

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Montevideo City Torque y Peñarol

Se sortearon los cruces de la Copa AUF Uruguay: mirá cuáles serán los rivales de Nacional, Peñarol y los demás partidos

Pese al debut con gol con Estados Unidos, Justin Ellis no jugó ante Chile y la AUF y Diego Forlán conservan la vía legal para citarlo

Temas

Liga Uruguaya Torneo Clausura Nacional Peñarol

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos