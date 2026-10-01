Definición de alto riesgo para Peñarol, Nacional, Torque, Depor Maldonado, Racing y Liverpool en la Tabla Anual y en el Clausura: mirá el duro calendario que les espera

El empate entre Montevideo City Torque y Peñarol que este miércoles de noche puso al día el calendario del Torneo Clausura planteó para el cierre de la temporada 2026 un final como hacía años no tenía la competencia local con cuatro equipos peleando por la Tabla Anual y seis por el título del Clausura .

Peñarol tiene ventaja en la Anual , pero está tercero en el Clausura.

Lucas Ferreira valoró el empate de Peñarol ante Montevideo City Torque y fue autocrítico: "Nos obligaron a meternos atrás" y "nos tenemos que animar un poco más"

Diego Aguirre tras el empate de Peñarol con City Torque: "Le sacamos un punto más a casi todos los equipos en la Tabla Anual"

Racing ya está clasificado como campeón del Apertura para la semifinal de la Liga Uruguaya 2026 en la que enfrenará al campeón del Clausura. Esa definición será a un partido y se medirá con el ganador de la Anual a dos partidos por el título del año.

Liverpool está a dos puntos de Torque en el Clausura y quiere volver a levantar una copa.

Liverpool Foto: @LigaAUFUruguaya

Deportivo Maldonado fue el mejor del primer semestre (terminó primero en la Anual) y después de 30 jornadas por el Apertura, Intermedio y Clausura y a falta de siete fechas para el final de la temporada está segundo en la tabla del año, a cuatro puntos de Peñarol y se ubica cuarto en el Clausura a cinco del líder Torque.

Nacional está a 10 puntos de Peñarol en la Anual y aunque matemáticamente aún tiene posibilidades, la realidad indica que será indescontable la diferencia para el equipo que dirige Daniel Carreño, pero sigue en competencia es en el Clausura, porque se encuentra cuarto en esa tabla a cinco puntos del líder.

Cuando quedan 21 puntos por jugar, Peñarol y Torque llegan con ventaja, pero la definición está abierta porque los seis equipos involucrados en las dos tablas juegan entre sí y, además, se enfrentan a quienes están disputando zona de copas internacionales y el descenso.

El final del Clausura está lleno de emociones y para comprender la definición que esperan mirá el calendario que tienen los equipos:

EQUIPO RIVAL FECHA 9 FECHA 10 FECHA 11 FECHA 12 FECHA 13 FECHA 14 FECHA 15 Peñarol Racing Progreso Liverpool Juventud Wanderers Defensor Sporting Cerro Largo Torque Nacional Danubio Albion Cerro Boston River Racing Progreso Deportivo Maldonado Central Español Liverpool Nacional Danubio Albion Cerro Boston River Racing Peñarol Juventud Wanderers Defensor Sporting Cerro Largo Torque Central Español Liverpool Progreso Deportivo Maldonado Peñarol Nacional Juventud Danubio Wanderers Nacional Torque Central Español Deportivo Maldonado Liverpool Danubio Albion Cerro

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Anual: