Pese al debut con gol con Estados Unidos, Justin Ellis no jugó ante Chile y la AUF y Diego Forlán conservan la vía legal para citarlo

El nombre de Justin Ellis encendió las alarmas y la ilusión del fútbol uruguayo tras su reciente debut de la selección mayor de Estados Unidos. El prometedor atacante de 19 años de Orlando City, a quien Diego Forlán viajó a observar e intentar convencer personalmente en suelo norteamericano para sumarse al proceso de la selección uruguaya sub 20, tuvo una irrupción soñada bajo las órdenes de Mauricio Pochettino el sábado pasado, con un gol y siendo la figura de la cancha en la goleada 4-1 ante Perú, pero no jugó este martes en la victoria por 4-2 sobre Perú.

Como informó Referí hace dos semanas, Forlán realizó un viaje relámpago a Estados Unidos para hablar personalmente con el joven delantero para tratar de convencerlo de jugar para Uruguay.

Este martes, el DT argentino de Estados Unidos le dio descanso en la victoria 4-2 ante Chile, donde permaneció la totalidad del encuentro en el banco de suplentes.

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Sigue en camino la posibilidad de que Justin Ellis juegue por Uruguay

Esta citación y el inmediato impacto del delantero con la camiseta de las Barras y Estrellas de Estados Unidos, abrieron la interrogante en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) sobre el margen de maniobra legal para que el juvenil pueda vestir la celeste en el futuro.

Sin embargo, como informó Referí, la reglamentación de la FIFA sobre elegibilidad y cambio de asociación deja la puerta abierta para las aspiraciones charrúas.

Al haber disputado únicamente un encuentro de carácter amistoso en esta ventana internacional y contar con la doble nacionalidad antes de su primer partido oficial, la normativa vigente le permite a Justin Ellis solicitar el cambio de federación en caso de que decida optar por la celeste.

Al tener menos de 21 años y no haber jugado tres partidos oficiales Clase A con la selección absoluta estadounidense, la AUF mantiene intacta la posibilidad de formalizar el trámite si el delantero resuelve finalmente aceptar el proyecto deportivo uruguayo.

Mientras Pochettino lo moldea para el ciclo estadounidense, la semilla sembrada por Diego Forlán mantiene encendida la expectativa de contar con sus goles.