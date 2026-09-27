Lo que dice el reglamento de FIFA si puede cambiar o no de combinado: Justin Ellis, pedido por Diego Forlán para Uruguay, debutó con gol con Estados Unidos

El caso del joven atacante del Orlando City, Justin Ellis , reabrió el debate sobre el margen de maniobra que otorga la normativa internacional a los futbolistas con doble nacionalidad. El delantero de 19 años de madre uruguaya, quien había sido observado directamente por Diego Forlán para vestirse con la camiseta celeste, hizo su esperado debut con la selección mayor de Estados Unidos y terminó siendo la gran figura de la cancha tras anotar de cabeza a los cuatro minutos en la victoria 4-1 sobre Perú.

Como informó Referí hace dos semanas, Forlán realizó un viaje relámpago a Estados Unidos para hablar personalmente con el joven delantero para tratar de convencerlo de jugar para Uruguay.

Sin embargo, a pesar de su brillante estreno internacional y del impacto generado con el combinado norteamericano -en el que anotó el primer gol en la victoria por 4-1 a Perú y fue elegido el mejor jugador de la cancha-, las puertas de la selección uruguaya no están cerradas desde el punto de vista reglamentario.

De acuerdo con las enmiendas aprobadas por la FIFA para la elegibilidad y el cambio de asociación (Change of Association), un futbolista no queda bloqueado de forma definitiva únicamente por disputar un encuentro amistoso de categoría "A".

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1) Partidos no oficiales o amistosos: al no tratarse de un duelo de competición oficial (como una Eliminatoria o un torneo continental de selecciones), la participación en un amistoso permite al jugador solicitar el cambio de federación ante la Cámara del Estatus del Jugador de la FIFA en cualquier momento, siempre que mantenga legalmente la segunda nacionalidad.

Justin Ellis celebra su gol en su debut con la selección de Estados Unidos Foto: EFE

2) Límite de partidos y edad: en el escenario de disputar torneos oficiales, la norma exige que no haya jugado más de tres encuentros "A" antes de cumplir los 21 años, además de requerir un margen de tres años sin participación internacional para habilitar el trámite.

Al haber competido únicamente en un compromiso amistoso, Justin Ellis no queda blindado en absoluto por la federación estadounidense. Si el atacante decidiera a corto o mediano plazo dar el paso para representar al país de su madre, Uruguay, el marco regulatorio le da la libertad de tramitar su cambio para sumarse a la celeste de Diego Forlán si así lo desea.