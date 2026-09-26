Así quedaron las tablas de posiciones en la octava fecha de la Liga Uruguaya: Nacional se enciende y pone presión a Peñarol y a Torque; Racing se frena

La victoria que Nacional logró este sábado ante Cerro Largo en Melo mantiene encendidas las ilusiones del equipo que dirige Daniel Carreño que se aferra a milagros para quedarse con la Tabla Anual y ser campeón del Torneo Clausura.

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Con los tres puntos de esta tarde que consiguió con los goles de Tiziano Correa y Maximiliano Gómez , y cuando aún no jugaron Peñarol, Deportivo Maldonado y City Torque , los equipos que el tricolor tiene por delante en la tabla, Nacional quedó a cuatro puntos del líder Torque (tiene dos partidos menos) en el Clausura y a seis de Peñarol (tiene dos partidos menos) en la tabla del año.

Para ingresar en la definición por el título de la Liga Uruguaya 2026, Nacional tiene que ser campeón del Clausura (para jugar la semifinal) o ganar la Tabla Anual que otorga un lugar en la final de la Liga Uruguaya 2026.

Racing, como campeón del Torneo Apertura está clasificado para la semifinal de la Liga.

Así se juega la octava fecha del Torneo Clausura: Nacional, Peñarol y el líder City Torque con partidos el sábado y la etapa se cierra el lunes; mirá todos los detalles

Cerro Largo 0-2 Nacional: Tiziano Correa y Maxi Gómez guiaron a otra victoria al tricolor que se aferra al sueño del milagro en el Clausura y en la Tabla Anual

Por su parte, este sábado le dio un golpe a la ilusión de Racing por seguir peleando por la Tabla Anual. Su derrota en la hora 2-1 ante Progreso lo frenó en el ascenso en la tabla del año. Si ganaba podía igualar la línea de Peñarol.

Peñarol vs Progreso y Deportivo Maldonado vs City Torque, que podés seguir en vivo en Referí, cierra el fútbol de este sábado.

Así están las tablas de posiciones del Torneo Clausura y de la Anual:

En el descenso, la derrota de Cerro Largo deja en aprietos a los albicelestes.

Así está la clasificación en la tabla en la que perderán la categoría los tres últimos: