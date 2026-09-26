"Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario", dijo Orsi sobre caso de asesor blanco condenado por lavado

El presidente de la República Yamandú Orsi fue consultado sobre la operación "Operación Trazador ", por la que fue condenado por lavado de activos del narcotráfico Pablo Leiva , asesor del edil blanco Gonzalo Gómez.

Recientemente se conoció que el fiscal de Lavado, Enrique Rodríguez , se reunirá con policías que actuaron en el caso y evaluará si amerita abrir una nueva investigación . En paralelo a las tres condenas, se conoció que Leiva, por ejemplo, realizaba operaciones de forma habitual en un Abitab propiedad del exsenador blanco Jorge Gandini y su esposa , quien adquirió la franquicia para operar dicho local hace 13 meses.

Allí, según lo manifestado por Gandini públicamente, pagaba dos facturas del BPS vinculadas a pequeñas empresas constructoras . Lo hacía pagando en efectivo , agregó el hoy director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), quien dijo no conocer a Leiva ni tener nada que ver con su actividad ilícita.

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Fiscal de Lavado se reunirá con policías que actuaron en el caso de asesor blanco y evaluará si amerita abrir nueva investigación

El presidente Orsi llegó este sábado a Uruguay tras su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y fue consultado por el caso. "Lo primero es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario , y no al revés. Me pasó a mí y tengo que ser muy respetuoso con eso", recordó en conferencia consignada por Subrayado de Canal 10.

"Otra consideración es que en algún momento se nos dijo que el narcotráfico se mueve, porque hay mucho dinero, también en la frontera de la actividad política, o no tan en la frontera y que nos podía pasar", respondió el presidente. "Hay que ser muy exhaustivos en esto y cuidadosos", agregó.

El presidente enfatizó que la investigación está en el marco de la Justicia y que mientras más se llegue al fondo, es mejor. "Nosotros no somos quién para juzgar, hay ámbitos para eso y hay instituciones para eso", sentenció.

Orsi también fue consultado sobre si le preocupaba que las condenas se alcanzaran por acuerdo abreviado. Como estas personas fueron condenadas, se cerró esta investigación encabezada por la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano respecto a ellos. "Nada más nocivo para el funcionamiento de la Justicia que el presidente de la República opine sobre el proceder de fiscales o jueces. Si un día yo tuviera que hablar de eso lo hablaría directamente con los involucrados", respondió sobre esta cuestión.

Mediante la "Operación Trazador" la Policía incautó 260 kilos de pasta base, más de $ 3 millones en efectivo (que estaban en la casa de Leiva), varios miles de dólares, vehículos de alta gama, armas y municiones.

Álvaro Delgado se reúne con Yamandú Orsi el 9 de setiembre de 2026 Foto: Dante Fernández/FocoUy

Por otra parte, el presidente del Partido Nacional Álvaro Delgado había cuestionado el discurso de Orsi en Naciones Unidas. El dirigente opositor señaló en redes sociales que en la oratoria "Nicaragua y Venezuela no aparecieron", mientras que "de Cuba, eligió hablar del bloqueo".

"Si se llama a todos los partidos para escuchar, no puede ser simplemente para pedir opiniones y después terminar diciendo lo mismo que ya decía su partido", dijo Delgado con respecto a la reunión que mantuvo Orsi previo a su viaje a Nueva York.

Este sábado, Orsi fue consultado por estos cuestionamientos. El presidente afirmó que en cuanto a gobiernos en particular, solo habló del de Estados Unidos y fue con motivo del 250° aniversario de la Declaración de Independencia de este país. "En realidad no hable mucho de Cuba, no hablé de Cuba", respondió Orsi.

"Hice referencia a señales que no son tan buenas; como terrorismo, guerra, desigualdades extremas o los bloqueos económicos férreos, como el ejemplo de Cuba. Pero no hablé del régimen cubano", sentenció el presidente.