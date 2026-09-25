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Fiscal de Lavado se reunirá con policías que actuaron en el caso de asesor blanco y evaluará si amerita abrir nueva investigación

La reunión tendrá como objetivo recibir información de primera mano; como las personas ya fueron condenadas, la Fiscalía de Estupefacientes no puede imputarle nuevos hechos

25 de septiembre de 2026 14:30 hs
Dinero en efectivo incautado en la Operación Trazador. Archivo

Dinero en efectivo incautado en la Operación Trazador. Archivo

Ministerio del Interior

El fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, se reunirá con los policías que actuaron en la "Operación Trazador", mediante la cual fue condenado por lavado de activos del narcotráfico Pablo Leiva, asesor del edil blanco Gonzalo Gómez, dijeron fuentes de la institución a El Observador.

En caso de que surjan elementos para iniciar una nueva línea de investigación, Rodríguez pedirá los antecedentes a la Fiscalía de Estupefacientes, dijeron las fuentes. Por el momento, lo único que hay en esa sede es una "novedad policial" y no se ha formado una carpeta investigativa.

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Por la "Operación Trazador" fueron condenadas tres personas que alcanzaron un acuerdo abreviado y reconocieron su participación en los hechos: Leiva (que se encargaba de blanquear el dinero), el líder de la banda que traficaba la droga (principalmente en los barrios Marconi, Villa Española y Pérez Castellanos) y su pareja.

Como estas personas fueron condenadas, se cerró la investigación encabezada por la fiscal de Estupefacientes Angelita Romano respecto a ellos.

De esta manera, la Fiscalía General de la Nación había aclarado en un comunicado que, de surgir "nuevos elementos" sobre otras personas relacionadas a los hechos vinculados a la "Operación Trazador", correspondía que fuera la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos (a cargo de Rodríguez) quien determine las "actuaciones que correspondan".

Según la Fiscalía, cuando se realizó la audiencia para condenar a estas personas "no surgían elementos" de la carpeta de investigación "que permitieran vincular a otras personas con actividades de lavado de activos, más allá de los ya condenados".

Pero en paralelo a las condenas, se conoció que Leiva, por ejemplo, realizaba operaciones de forma habitual en un Abitab propiedad del exsenador blanco Jorge Gandini y su esposa, quien adquirió la franquicia para operar dicho local hace 13 meses.

Allí, según lo manifestado por Gandini públicamente, pagaba dos facturas del BPS vinculadas a pequeñas empresas constructoras. Lo hacía pagando en efectivo, agregó el hoy director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), quien dijo no conocer a Leiva ni tener nada que ver con su actividad ilícita.

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