Jorge Gandini dijo que no tiene "nada que ocultar" y que asesor blanco condenado por lavado solo pagaba facturas en el local de cobranzas de su esposa

El dirigente nacionalista Jorge Gandini , hoy director por la oposición en la Administración Nacional de Puertos (ANP), dijo que él y su familia no tienen "nada que ocultar", luego de que su nombre y el de su esposa fueran vinculados al caso de un asesor blanco que fue condenado por lavado de activos .

La vinculación surgió dado que la esposa de Gandini —tal como figura en la declaración jurada presentada como director de la ANP— es titular de una franquicia de una red de cobranzas, que, a su vez, figura como bien ganancial de la pareja.

Pablo Leiva, asesor blanco del edil Gonzalo Gómez (del sector político de Gandini), fue condenado por lavado de activos y realizaba algunas operaciones en ese local de cobranzas , algo que informó en primera instancia Eduardo Preve en sus redes sociales.

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" No tenemos nada que ocultar ", sostuvo Gandini en una conferencia de prensa convocada este martes a la tarde por este tema.

Según dijo el dirigente blanco de Por la Patria, Leiva era "vecino del lugar" donde está ubicado el local de cobranzas y los empleados lo conocen porque era "cliente habitual".

"Es vecino del lugar, cliente habitual de la zona y concurre al local no a cambiar dólares ni pesos o a hacer ninguna otra operación que no sea la de pagar —no todos los meses pero habitualmente— dos recibos del BPS correspondientes a dos empresas constructoras", explicó. "La situación entonces para nosotros es muy molesta, realmente muy molesta. Porque se ha dicho que esta persona iba ahí a cambiar dinero, a blanquearlo. No es cierto. Quizás esas facturas tengan que ver con alguna actividad que tiene como destino blanquear dinero. Yo no lo sé. Pero ahí lo que se hace es cobrar facturas".

Dijo también que su esposa adquirió la titularidad de ese local hace 13 meses y que la información divulgada ponía en juego su "prestigio", pero también el "honor" de su familia, en particular de su esposa.

"No he tenido ni yo ni mi esposa ni la funcionarias o empleadas del local de la red de cobranzas ninguna citación ni notificación de actuación policial o fiscal alguna", afirmó.

Subrayó que la operativa de los locales de cobranza está sumamente controlada y vigilada y que está en condiciones de "documentar" todo lo que estaba diciendo. "No somos responsables de ninguna actividad ilícita. No conocemos a esta persona ni mi señora ni yo", dijo en relación a Leiva.

Leiva había sido contratado por el edil Gómez como asesor en la Junta Departamental de Montevideo. Una vez que se conoció la noticia, el edil decidió desvincularlo.

Jorge Gandini en conferencia de prensa el 22 de setiembre de 2026 Foto: Diego Lafalche/FocoUY

El hijo del ahora condenado, Lucio Leiva, también es asesor del edil. En su caso, fue detenido en un primer momento pero luego liberado y, por el momento, sigue siendo colaborador de Gómez.

La operación que permitió condenar a tres personas por lavado de activos —entre ellas Pablo Leiva— se denominó "Operación Trazador" e incluyó la incautación de más de 260 kilos de pasta base (valuados en cerca de US$ 2 millones). También se incautaron $283.037, US$ 42.564y $ 2.954.840 y varias municiones.

Pablo Leiva fue condenado por lavado de activos en la modalidad de posesión y tenencia, en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones. Deberá cumplir dos años y seis meses de penitenciaría.

Cayó luego de quedar grabado en una filmación recibiendo un paquete. La Policía allanó su casa y allí encontró millones de pesos en efectivo, por lo que se presume que el paquete que recibió contenía ese dinero. En su domicilio no había droga, pero sí algunas municiones.

Según el comunicado de la Fiscalía y las declaraciones de las autoridades policiales, Leiva participaba en la fase de "blanqueo" del dinero de la droga, convirtiendo el efectivo de pesos a dólares a través de diversas casas financieras.

Aunque Gandini insistió en que no ha sido notificado por parte de los investigadores de que sea objeto de indagatoria, se puso a disposición de la Fiscalía y también de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

"Hace 41 años que estoy en la actividad pública, desde el 85, he pasado de todo, son las reglas de juego. Nunca esto. Ni en dictadura ni en democracia mi familia quedó involucrada ni mencionada como en este caso", lamentó.