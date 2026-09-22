Ministro Carlos Negro sobre operación Trazador: "Que responda quien tenga que responder"

El ministro del Interior, Carlos Negro , se refirió este martes a las derivaciones políticas de la operación Trazador , que condenó a tres personas por lavado de activos y resultó en la incautación más de 260 kilos de pasta base, además de armas, vehículos y dinero. Uno de los condenados era colaborador contratado por el edil del Partido Nacional Gonzalo Gómez .

Según consignó Telenoche (Canal 4), sobre el vínculo entre el caso y el ámbito político, el ministro expresó pocas palabras y dijo: "Que responda quien tenga que responder".

El caso generó repercusiones dentro del sistema político luego de que Gómez anunciara la desvinculación del condenado de su equipo y asumiera responsabilidad por no haber sido "suficientemente precavido" al incorporarlo.

Consultado sobre la preocupación por la eventual incidencia del narcotráfico y del dinero proveniente de esa actividad en las estructuras políticas y económicas del país, Negro señaló que el Ministerio del Interior mantiene varias investigaciones abiertas y esta "es una investigación más" de las "muchas" que tienen.

Negro destacó también los resultados obtenidos en los últimos días en materia de incautaciones de drogas: "No nos olvidemos que en estos últimos 15, 20, días la Policía ha participado en operativos con incautaciones que llegan casi a los 700 kilos de drogas", sostuvo. Agregó que las investigaciones no se limitan a la incautación de estupefacientes, sino que también buscan seguir el dinero generado por el narcotráfico.

"Eso sin contar todo lo que es el esquema patrimonial y de lavado de dinero que produce esa droga", explicó Negro, que también remarcó la "complejidad" de las investigaciones vinculadas al narcotráfico y al lavado de activos. En este sentido, sostuvo que los tiempos de las investigaciones pueden variar y pidió esperar a que avance el trabajo policial y judicial.

"Llevan tiempo, en algunos casos, más, en otros, menos, pero que llevan tiempo y que hay que esperar pacientemente a que la investigación vaya arrojando los resultados que esperemos que arroje", concluyó el ministro.