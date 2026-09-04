"El país se les fue de las manos": tensión y fuertes cruces entre Carlos Negro y la oposición por homicidios

La comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro , ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado terminó en un duro intercambio con legisladores de la oposición por el aumento de los homicidios y la situación de la seguridad pública .

El enfrentamiento comenzó luego de que senadores blancos y colorados cuestionaran el diagnóstico presentado por Interior y reclamaran al gobierno que reconociera la gravedad de la situación.

Según pudo reconstruir El Observador en base a la versión taquigráfica de la instancia, el nacionalista Javier García planteó que Uruguay atraviesa “una crisis de seguridad vinculada a los homicidios y al narcotráfico” y sostuvo que existen territorios controlados por organizaciones criminales.

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“Creo que hoy hay territorios tomados por el narco ; alcanza con ver los videos que llueven de las balaceras a toda hora”, afirmó. Y agregó: “ Lo que no podemos hacer es dedicar nuestro tiempo a decir que esto no es tan grave, porque lo es ”.

Negro cuestionó que se hable de un “Estado fallido”

Al responder, Negro pidió cautela con las expresiones utilizadas por los dirigentes políticos y apuntó particularmente contra quienes hablan de un “Estado fallido” en materia de seguridad.

“Algunas expresiones políticas, que buscan seguramente ser un titular en la prensa y en los medios (...) deberían ser repensadas antes de ser formuladas”, señaló.

El ministro sostuvo que hablar de un “Estado fallido” puede generar consecuencias y calificó ese tipo de afirmaciones como “irresponsable”. También recordó que el gobierno anterior terminó el quinquenio con 132 homicidios más y defendió que, más allá de las variaciones, desde 2018 existe una “meseta” en materia de violencia letal.

García: “Tenemos un Estado fallido porque tenemos un ministro fallido”

La respuesta de Negro provocó una fuerte reacción del senador nacionalista Javier García, quien había sido uno de los legisladores que cuestionó con mayor dureza el diagnóstico presentado por el Ministerio del Interior.

“Yo reafirmo que tenemos un Estado fallido porque tenemos, entre otras cosas, un ministro fallido”, afirmó García.

El senador cuestionó además que Negro pretendiera dar “lecciones acerca de las cosas que hay que decir y no decir” y sostuvo que, si se trata de analizar qué declaraciones pueden perjudicar la imagen de Uruguay en el exterior, había que recordar afirmaciones realizadas por el propio ministro antes de asumir.

En ese punto, García hizo referencia a las declaraciones de Negro de febrero de 2025, cuando el entonces futuro ministro aseguró que la guerra contra el narcotráfico “está perdida”.

En una entrevista con Informativo Sarandí, Negro había planteado que “el control del narcotráfico puede llevar a una disminución de la criminalidad” y explicó por qué prefería hablar de controlar el fenómeno y no de una guerra contra las drogas.

“¿Por qué digo el control? Porque el combate, esta guerra, esta forma de denominar la lucha contra el narcotráfico, está perdida”, había afirmado.

Negro agregó entonces: “Lo que podemos hacer y eso es evidencia, no estoy diciendo nada nuevo, es tratar de controlar un mercado que es tan lucrativo que hace que sea imposible su eliminación”.

Su planteo consistía en intervenir de manera “inteligente” en el mercado de drogas y “seleccionar los objetivos para mostrarle a los delincuentes más violentos que matar no es gratis”.

García utilizó aquellas declaraciones para devolverle este jueves las críticas al ministro. “Internacionalmente lo grave es cómo se mira al Uruguay, de qué forma se lo mira cuando se escucha a un ministro que antes de asumir dice que la lucha contra el narcotráfico está perdida”, sostuvo.

Y agregó: “Eso es lo que genera consecuencias en el exterior; saber que el Estado uruguayo tiene un ministro del Interior que se entregó ante la lucha contra el narcotráfico”.

García también acusó al ministro de no conocer suficientemente la realidad del país: “Es un ministro que no conoce el Uruguay, que no conoce Montevideo; bueno, conoce algunos barrios de Montevideo, pero no ejerciendo de ministro. Debería recorrer y conocer la realidad antes de hablar y dar lecciones”.

El concepto de “Estado fallido” no era nuevo en el discurso de García. El senador blanco ya lo había utilizado en los meses anteriores para cuestionar la política de seguridad del gobierno y advertir sobre el avance territorial del narcotráfico.

Bordaberry: “Hay un error de apreciación entre lo que nos presentan y la realidad”

El senador colorado Pedro Bordaberry también cuestionó la exposición realizada por Negro y marcó una distancia entre los resultados presentados por el Ministerio del Interior y la situación que, a su entender, atraviesa el país.

“La presentación que se nos hizo en Power Point evidentemente demuestra que se ha trabajado. No desconocemos eso, pero es evidente que habla de resultados que no son los que uno ve todos los días”, sostuvo.

Bordaberry enumeró algunos de los episodios violentos registrados en los días anteriores: “La otra semana hubo cuatro muertos; otro día robaron un ómnibus y anduvieron por la ciudad; después repitieron y robaron otro ómnibus y apretaron al guarda para que no denunciara”.

También puso el foco en la evolución de los asesinatos: “Los números de la cantidad de homicidios, que es el delito centinela, siguen subiendo”.

“Creo que quizá hay un error de apreciación realmente entre lo que nos presentan y la realidad que estamos viviendo todos los uruguayos”, afirmó el senador colorado.

Bordaberry cerró ese tramo apelando a una fórmula que, según dijo, utilizaba cuando contestaba demandas: “Controvierto cada una de las expresiones vertidas, salvo consentimiento expreso”. Luego concentró sus preguntas en distintos aspectos de la Rendición de Cuentas, entre ellos la reforma del Instituto Nacional de Reinserción, sobre la que planteó reparos de constitucionalidad.

Da Silva: "El ministro con más homicidios en el lomo"

El intercambio se volvió todavía más áspero cuando tomó la palabra el senador nacionalista Sebastián Da Silva. El legislador acusó al gobierno de no asumir responsabilidades por los problemas de seguridad y apuntó personalmente contra Negro.

“Todas esas cosas que hoy lo van a llevar a la condecoración de ser el ministro de la historia del Uruguay con más homicidios en el lomo. No lo quiere reconocer, se ofende y compara cosas incomparables”, afirmó.

"¡Pare un poquito! Estamos hablando del ministro de seguridad. ¡Hágase cargo! ¡Esto es sarna con gusto, señor ministro!”, enfatizó.

La intervención llevó al presidente de la comisión a pedirle a Da Silva que se dirigiera a la Mesa.

El senador continuó con sus cuestionamientos y rechazó que Negro pretendiera corregir las expresiones utilizadas por los legisladores. “¿A un senador de la República el ministro le va a dar clase?”, preguntó, y agregó: “¡Háganse cargo! Que se hagan cargo, señor presidente. No anden llorando por ahí. ¡Asuman la realidad! El país se les fue de las manos”.

El pedido de "que se vaya"

El senador blanco fue incluso más lejos y planteó directamente que Negro debería abandonar el Ministerio del Interior si no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad por la situación.

“Y si el ministro no quiere hacerse cargo, señor presidente, que se vaya, ¡que se vaya!, antes de que sea recordado como el ministro con mayor cantidad de homicidios”, afirmó.

Da Silva sostuvo que la responsabilidad por lo que ocurre actualmente corresponde a la administración de Yamandú Orsi y rechazó que el gobierno recurriera a comparaciones con períodos anteriores. “Nada tiene que ver ningún otro partido con las cosas que están pasando hoy en la gestión del ministro. ¡Hoy están pasando las cosas!”, expresó.

Martinelli cuestionó las cifras de Interior

El exministro del Interior y actual senador nacionalista Nicolás Martinelli también cuestionó la presentación realizada por Negro y sostuvo que algunos de los datos utilizados por la cartera no reflejaban la situación actual.

Martinelli señaló que Interior destacó aumentos de allanamientos, drogas incautadas y personas condenadas, pero afirmó que varios de esos indicadores habían sido inferiores en 2025 respecto a 2024, según la propia memoria anual de la cartera.

Tras la comparecencia, el senador afirmó que Negro había vuelto al Parlamento con “números antojadizos que no muestran la realidad del país” y cuestionó que en su exposición no hubiera puesto el foco en el incremento de los homicidios y de los heridos por armas de fuego.

Ojeda: “Si uno mira la presentación del ministro, Uruguay es Suiza”

El senador colorado Andrés Ojeda también cuestionó duramente la exposición de Interior. “Si uno mira la presentación del ministro, Uruguay es Suiza en seguridad pública”, afirmó luego de la comparecencia.

Ojeda advirtió que, de mantenerse los actuales registros, el gobierno podría terminar el período con una cifra histórica de homicidios y cuestionó especialmente la violencia vinculada al narcotráfico. “Creo que la violencia narco está fuera de control y que el gobierno está más preocupado por minimizar y reducir el problema que por asumirlo y atacarlo”, sostuvo.

El colorado también retomó la polémica generada por las antiguas declaraciones de Negro sobre el narcotráfico y marcó una diferencia con el ministro: “Yo no me resigno de ninguna manera a que la guerra con el narco está perdida. El Estado es y tiene que ser más que el narco”.

La discusión por la seguridad tendrá un nuevo capítulo en el Parlamento: Negro está convocado para el 29 de setiembre a la Comisión de Seguridad Pública y Convivencia del Senado, donde está previsto abordar específicamente los homicidios, las armas de fuego y otros episodios recientes de violencia.