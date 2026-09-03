Feriado no laborable del 11 de setiembre en Uruguay: quiénes no trabajan y cuánto cobran si deben hacerlo

El próximo viernes 11 de setiembre será feriado no laborable para un grupo de trabajadores en Uruguay por la conmemoración del Día del Trabajador de la Salud y el Día del Trabajador del Servicio de Acompañantes .

El asueto no alcanza a todos los trabajadores del país, sino específicamente a determinados sectores comprendidos dentro del Grupo 15 de los Consejos de Salarios .

La normativa establece que quienes estén comprendidos por el feriado pueden no trabajar y cobrar su remuneración habitual . En caso de que deban desempeñar tareas durante esa jornada, tendrán derecho a remuneración doble .

Feriado del 25 de agosto: qué servicios estarán cerrados, cuáles funcionarán y qué pasará con los ómnibus en Montevideo

Impulsan la creación de un nuevo feriado nacional en Argentina: cuándo tomaría forma y por qué

El feriado comprende a los trabajadores de los siguientes subgrupos del Grupo 15 de los Consejos de Salarios:

Salud general

Servicios de acompañantes

Ambulancias que realizan traslados de pacientes sin asistencia

La celebración para los trabajadores de la salud está establecida por el Decreto N.º 258/987, promulgado en 1987. Posteriormente se incorporaron disposiciones para los otros sectores a través de los Consejos de Salarios y el Decreto N.º 586/005.

Qué pasa si un trabajador debe trabajar el 11 de setiembre

Al tratarse de un feriado no laborable, quienes estén comprendidos pueden no concurrir a trabajar sin perder la remuneración correspondiente.

En caso de trabajar, deberán recibir remuneración doble, de acuerdo con el régimen previsto para este tipo de feriados.

El tratamiento es similar al de los feriados no laborables nacionales, como el 1.º de enero, 1.º de mayo, 25 de agosto y 25 de diciembre.

Cuándo es el próximo feriado en Uruguay

Luego del 11 de setiembre, el próximo feriado de alcance nacional será el lunes 12 de octubre de 2026.

A diferencia del 11 de setiembre para los sectores mencionados, el 12 de octubre es un feriado laborable, por lo que quienes trabajen ese día percibirán su remuneración habitual.