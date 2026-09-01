Accionistas de Montecon retiraron de manera irrevocable el arbitraje iniciado contra Uruguay en el Ciadi

Neltume Ports , uno de los accionistas de Montecon , comunicó en las últimas horas su decisión de retirar de manera irrevocable el arbitraje presentado contra Uruguay en el Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial . La resolución del grupo chileno, tomada luego de varios pedidos de aplazamiento para el inicio de la demanda, ya fue comunicada al Poder Ejecutivo.

El 19 de agosto, a pocos días de la primera audiencia formal contra el Estado uruguayo, Neltume Ports transmitió al Ciadi su intención de desistir del arbitraje.

Según supo El Observador, el planteo (realizado en representación de Montecon) tiene efecto irrevocable y vinculante . Por tanto, la compañía no podrá iniciar un nuevo litigio con los mismos fundamentos en el futuro .

El gobierno uruguayo recibió la noticia de manera formal de su defensa jurídica en el caso y procedió entonces a redactar una resolución para suscribir la decisión tomada en el organismo internacional.

El Poder Ejecutivo dejó en claro que lo convenido no le genera al Estado ningún gasto ni tampoco significa la aceptación de los hechos relatados por Neltume Ports para iniciar el arbitraje.

La demanda tuvo origen en la extensión de la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo hasta 2081. El contrato fue firmado entre el gobierno y Katoen Natie en 2021 y a partir de ese momento se convirtió en blanco de las críticas de Montecon, el principal competidor de TCP.

El fundamento de Neltume Ports fue que la extensión violaba el Acuerdo de Promoción de Inversiones entre Uruguay y Chile. El caso llegó al Ciadi en mayo de 2024, pero a partir de ese momento Neltume Ports pidió una serie de prórrogas con la intención de dilatar el comienzo de la demanda.

Montecon en el puerto de Montevideo Diego Battiste

En paralelo, en agosto del año pasado, los accionistas de Montecon presentaron al Poder Ejecutivo un proyecto para desarrollar una terminal multipropósito en el puerto de Montevideo. La iniciativa fue presentada por la empresa Inversiones Portuarias Uruguayas ante Presidencia y también en la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Inversiones Portuarias Uruguayas es una sociedad anónima controlada por Neltume Ports, consorcio conformado por la chilena Ultramar con el 60% y la canadiense ATCO con el 40% restante. A su vez, ATCO es el otro grupo propietario de Montecon.

Las idas y vueltas del arbitraje en el Ciadi

Tras la presentación formal del arbitraje en 2024, en julio del año pasado se conformó el tribunal. Un mes después, el grupo chileno y el gobierno alcanzaron un acuerdo para suspender el litigio de manera transitoria y abrir un período de negociación por 180 días. Ese plazo venció el 12 de enero de este año, pero sobre esa fecha Neltume Ports solicitó una extensión de la suspensión por 90 días más, que fue aceptada por la representación uruguaya.

Esa nueva ventana culminó el 13 de abril y nuevamente sobre el plazo de expiración la compañía solicitó otra prórroga. Pero esta vez la respuesta de Uruguay fue diferente: el Poder Ejecutivo comunicó al Ciadi que no aceptaba el pedido y que tenía la intención de continuar con el arbitraje. Tras esa decisión se fijó la primera audiencia para el 29 de mayo.

Pero el miércoles 27, la defensa jurídica de Neltume Ports (el estudio chileno Vial y Cía) presentó formalmente una propuesta de recusación contra la italiana Loretta Malintoppi, árbitro designada por el gobierno uruguayo.

Semanas después el tribunal desestimó la solicitud y decidió continuar con el proceso arbitral.