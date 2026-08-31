Nueva irrupción de aire frío se acerca a Uruguay: tendrá una "intensidad propia de mayo" y dejará mínimas de 0 °C

Una gran masa de aire frío avanzará durante los próximos días por el centro-sur de Brasil, muy cerca de Uruguay, y provocará un marcado descenso de las temperaturas en el cierre del invierno. Según informó Metsul Meteorología , los modelos numéricos anticipan dos irrupciones de aire frío durante la primera semana de setiembre . La primera será más débil, mientras que la segunda tendrá mayor intensidad y extensión.

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El primer pulso llegará entre este martes 1º y el miércoles 2 de setiembre . Aunque “ no será muy potente ”, provocará un descenso de las temperaturas en los estados del sur, centro-oeste y sureste de Brasil.

La masa de aire estará precedida por un frente frío que dejará lluvias en buena parte del centro-sur brasileño, incluido Rio Grande do Sul , estado fronterizo con Uruguay . También se esperan precipitaciones en Santa Catarina, Paraná, San Pablo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás y el Distrito Federal.

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Metsul aclaró que este primer ingreso no provocará frío extremo, aunque podría generar heladas en las zonas más elevadas del sur de Brasil durante las primeras horas del miércoles y el jueves.

Una masa de aire frío con “intensidad propia de mayo”

La segunda irrupción será la más relevante. De acuerdo con el informe, una masa de aire frío “más intensa y extensa” entrará al sur de Brasil el viernes 4 de setiembre y ganará fuerza durante el fin de semana.

Los datos analizados por Metsul indican que tendrá una “intensidad propia de mayo” y podría generar una sucesión de tres o cuatro mañanas frías, principalmente entre el sábado 5 y el lunes 7 de setiembre.

El fenómeno dejará temperaturas bajo cero y posibilidad de heladas en el sur de Brasil. Los mayores efectos se esperan en Rio Grande do Sul y Santa Catarina, especialmente en las zonas de mayor altitud.

Qué proyecta Inumet para Uruguay

En concordancia, las proyecciones del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) muestran un marcado descenso de las temperaturas en Uruguay durante el fin de semana, con mínimas que llegarán a 0 °C en el este, 1 °C en el oeste y 2 °C en el norte el domingo.

Montevideo y el área metropolitana

Para el viernes 4, Inumet proyecta una mínima de 8 °C y una máxima de 14 °C, con baja probabilidad de lluvias.

El sábado 5 tendrá temperaturas de entre 6 °C y 11 °C, también con baja probabilidad de precipitaciones.

El domingo 6, la mínima descenderá a 5 °C y la máxima será de 12 °C, sin lluvias previstas.

Este

En el este del país, el viernes 4 se esperan temperaturas de entre 5 °C y 16 °C, con baja probabilidad de lluvias.

Para el sábado 5, Inumet prevé una mínima de 3 °C y una máxima de 14 °C, con probabilidad media de precipitaciones.

El momento más frío llegará el domingo 6, cuando la temperatura mínima podría alcanzar los 0 °C y la máxima se ubicaría en 14 °C. La probabilidad de lluvias será baja.

Oeste

Para el viernes 4, Inumet pronostica una mínima de 6 °C y una máxima de 18 °C, sin lluvias.

El sábado 5, las temperaturas se ubicarán entre 4 °C y 15 °C, con baja probabilidad de precipitaciones.

El domingo 6 tendrá una mínima de 1 °C y una máxima de 15 °C, con probabilidad nula de lluvias.

Norte

En el norte, el viernes 4 se esperan temperaturas de entre 8 °C y 19 °C, sin precipitaciones.

El sábado 5, la mínima será de 5 °C y la máxima alcanzará los 16 °C, también sin lluvias previstas.

Para el domingo 6, Inumet proyecta una mínima de 2 °C y una máxima de 15 °C, con probabilidad nula de precipitaciones.