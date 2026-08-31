Joven de 19 años murió tras la balacera del domingo en Villa Española: hipótesis apunta a conflicto narco

El joven de 19 años , quien estaba internado grave en el Hospital Pasteur , murió tras la balacera que recibió en la tarde del domingo en Villa Española . La hipótesis de las autoridades apunta a que este hecho está relacionado a un conflicto vinculado al narcotráfico .

Hay otro de los heridos , de 22 años, que se encuentra grave , informó en primera instancia Subrayado de Canal 10 y confirmaron desde la Jefatura de Policía capitalina a El Observador. El joven asesinado tenía antecedentes penales y se encontraba con libertad a prueba .

Si bien el crimen ocurrió el mismo día del clásico entre Peñarol y Nacional , el jefe de Policía de Montevideo Alfredo Clavijo afirmó el domingo por la noche que "todo indicaría que no tiene que ver con este partido" .

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"Hubo mucha hostilidad": jefe de Policía reveló que hinchas de Peñarol rompieron una pared y escondieron fuegos artificiales y banderas en el CDS

El ataque ocurrió cuando seis personas estaban frente a una edificación vinculada a una banda dedicada al narcotráfico . Algunas vestían camisetas de Peñarol , otras de Nacional y hasta una de Cerro , según Clavijo. Uno de los heridos estaba requerido por la Dirección de Homicidios .

El ataque ocurrió poco después de las 17:30 del domingo, en la escena del crimen se ubicó una vaina calibre 9 milímetros y dos proyectiles deformados. También se constataron aproximadamente 25 impactos de arma de fuego en varias viviendas de la zona. La investigación se encuentra bajo la dirección de la Fiscalía de Homicidios de 2º Turno.

Operativo de seguridad del clásico: hinchas de Peñarol rompieron una pared y escondieron fuegos artificiales y banderas en su estadio

Hinchas de Peñarol exhibieron un ataúd con los colores de Nacional Foto: Gastón Britos/Focouy

El jefe de Policía de Montevideo contó que hinchas de Peñarol rompieron la pared de un baño del Estadio Campeón del Siglo y accedieron a un espacio donde había fuegos artificiales, banderas y otros elementos que las autoridades desconocían. El hallazgo ocurrió luego del clásico en que Nacional le ganó 1-0 a los locales.

Los incidentes dejaron cuatro policías heridos y cinco personas detenidas. Los cuatro funcionarios sufrieron lesiones leves: dos pertenecen a la Guardia Republicana y los otros dos a la Jefatura de Policía de Montevideo. Clavijo indicó que hubo detenidos por las agresiones contra los efectivos.

Según explicó en rueda de prensa, los parciales pretendieron ingresar las banderas antes del encuentro pero no lo consiguieron debido al operativo desplegado.

Los disturbios comenzaron luego de terminado el encuentro, cuando la parcialidad local debía permanecer dentro del estadio para permitir la salida del ómnibus de Nacional.

Hinchas ubicados en la Tribuna Cataldi arrojaron contra los efectivos policiales piedras, botellas y hasta un extintor. La Policía respondió con balas de goma y gases lacrimógenos para dispersarlos.

"Hubo mucha hostilidad sobre nuestros equipos al final", afirmó Clavijo. "Empezaron a agredir, hubo que intervenir, protegerse y, a partir de ahí, se disolvió ese desorden. La salida al final fue con normalidad", agregó.