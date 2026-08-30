"Hubo mucha hostilidad": jefe de Policía reveló que hinchas de Peñarol rompieron una pared y escondieron fuegos artificiales y banderas en el CDS

El jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo , informó que hinchas de Peñarol rompieron la pared de un baño del estadio Campeón del Siglo y accedieron a un espacio donde había fuegos artificiales, banderas y otros elementos que la Policía desconocía. El hallazgo ocurrió luego del clásico que Nacional le ganó 1-0 a Peñarol este domingo por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Según explicó Clavijo en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10), los parciales pretendieron ingresar las banderas antes del encuentro , pero no lo consiguieron debido al operativo desplegado. Finalmente accedieron al material una vez terminado el partido.

“ Pretendían acceder a un lugar donde no teníamos acceso visual porque era una pared construida y revocada ”, señaló el jerarca.

Joven de 29 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en el barrio Ituzaingó: Policía investiga el caso

Policía incautó cuatro armas y más de 100 cartuchos en una casa de Peñarol; cinco personas, incluido un adolescente, fueron detenidas

Personal de Policía Científica comenzó a relevar el lugar y las autoridades pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía. Clavijo indicó que en las próximas horas se analizará si corresponde mantener una comunicación con Peñarol para determinar por qué la Policía no sabía que esos elementos se encontraban dentro del escenario. “ Esto ha pasado en otros encuentros, en otros estadios. Hay que seguir trabajando para que no ocurra ”, expresó.

El jefe de Policía de Montevideo sostuvo que los hinchas de Peñarol tenían escondida pirotecnia en una pieza que estaba escondida detrás de una pared revocada. Será investigado por Fiscalía. “Lo que es claro es que nos empezaron a agredir, hubo que protegerse”, dijo Alfredo… pic.twitter.com/q99NDlAl7C

Incidentes entre hinchas de Peñarol y la Policía

Los disturbios comenzaron luego de terminado el encuentro, cuando la parcialidad local debía permanecer dentro del estadio para permitir la salida del ómnibus de Nacional.

Hinchas ubicados en la tribuna Cataldi arrojaron contra los efectivos policiales piedras, botellas y hasta un extintor. La Policía respondió con balas de goma y gases lacrimógenos para dispersarlos.

“Hubo mucha hostilidad sobre nuestros equipos al final”, afirmó Clavijo. “Empezaron a agredir, hubo que intervenir, protegerse y, a partir de ahí, se disolvió ese desorden. La salida al final fue con normalidad”, agregó.

El jefe de Policía destacó que el partido había finalizado sin incidentes dentro del campo y que los planteles ya se habían retirado cuando comenzó el enfrentamiento. “Trabajamos con firmeza, con mucho profesionalismo y logramos que la fiesta en torno al partido se diera adentro del campo de juego”, concluyó.

[DEPORTES] En Uruguay, el partido entre Peñarol y Nacional en el "Campeón del Siglo" terminó en un escándalo: tras la derrota del "Carbonero" frente al "Bolso", un clásico del clásico, los hinchas locales se enfrentaron a la policía en la Tribuna Cataldi y hay varios detenidos. https://t.co/6kKzMWuH3G pic.twitter.com/8O3FKPXIxo — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 30, 2026

Investigan una balacera ocurrida en Villa Española

En paralelo, la Policía investiga una balacera ocurrida durante la tarde de este domingo en Villa Española, que dejó cinco personas heridas. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Pasteur y una de ellas se encontraba en estado grave.

El ataque ocurrió cuando seis personas estaban frente a una edificación vinculada a una banda dedicada al narcotráfico. Algunas vestían camisetas de Peñarol, otras de Nacional y hasta una de Cerro, según Clavijo.

Las autoridades investigan si el episodio tuvo alguna relación con el clásico, aunque una de las hipótesis apunta a un conflicto vinculado al narcotráfico.