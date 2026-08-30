"Su sueño máximo": Julieta y Lucila, las hijas de Ruben Rada recordaron con profunda emoción a su padre en el Estadio Campeón del Siglo y le agradecieron a Peñarol

La jornada clásica en el Estadio Campeón del Siglo se vistió de profunda emoción y respeto tras la reciente partida física de Ruben Rada, un fervoroso hincha de Peñarol y referente indiscutible de la cultura popular. En el marco del encuentro ante Nacional por la cuarta fecha del Torneo Clausura, la institución aurinegra decidió rendirle un merecido reconocimiento, contando con la presencia de sus hijas, Julieta y Lucila Rada, quienes se acercaron desde temprano a las instalaciones del estadio.

A su vez, como informó Referí, los carboneros jugarán este compromiso con una camiseta especial en la que aparece la cara del propio Rada.

Julieta y Lucila Rada, hijas del Negro Ruben Rada, llegaron temprano al Estadio Campeón del Siglo para participar del homenaje del club a su padre y a su vez, para palpitar el clásico ante Nacional por el Torneo Clausura.

"Tenemos que venir hoy en un momento muy especial. Papá hacía tiempo que no venía porque tenía sus dolores de espalda. Se moría por venir, pero siempre estaba tirando con el corazón acá. Nos invitaron muy especialmente para hacerle un homenaje y para ver un tremendo clásico. Vamos a ganar" , expresó Lucila conmovida en las horas previas al pitazo inicial, consultada por VTV Plus.

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Las duras declaraciones de Darwin Núñez luego de haber anotado sus dos primeros goles en Al-Diriyah y ser elegido el mejor jugador del partido

El Negro Ruben Rada en la camiseta especial con la que Peñarol jugará ante Nacional el clásico del Torneo Clausura

Por su parte, Julieta valoró el masivo acompañamiento popular recibido en una semana de profunda sensibilidad para la familia y destacó la trascendencia del reconocimiento brindado por el fútbol uruguayo.

"Estos días que pasaron fueron muy emotivos para la familia. El amor que nos devolvió la gente fue conmovedor. Que lo homenajeara Peñarol, Nacional, creo que con eso, mi papá cumplió un sueño. Y lo de hoy, capaz que es su sueño máximo y estamos muy emocionadas de haber sido invitadas y poder presenciar algo así tan lindo", reflexionó.

De esta manera, la memoria del icónico músico uruguayo estuvo presente en las tribunas del Estadio Campeón del Siglo, uniendo el sentimiento futbolístico con el cariño incondicional de todo un país.