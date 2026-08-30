Las duras declaraciones de Darwin Núñez luego de haber anotado sus dos primeros goles en Al-Diriyah y ser elegido el mejor jugador del partido

Darwin Núñez fue elegido la figura de la cancha luego del triunfo de este sábado de su nuevo club, Al-Diriyah por 3-0 como visitante frente a Al-Ettifaq por la cuarta fecha de la Saudi Pro League de Arabia Saudita.

El delantero de la selección uruguaya convirtió por primera vez luego de seis meses en lo que fue su segundo encuentro con su nueva institución.

Darwin cerró un partido redondo con sus dos anotaciones y eso llevó a que lo eligieran como el mejor de la cancha.

Al término del partido, Darwin Núñez fue elegido el mejor jugador del mismo y como es tradición, se llevó un premio de la Saudi Pro League.

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El futbolista habló a corazón abierto, como pocas veces lo hace y contó lo que sufrió por no haber podido jugar en Al-Hilal, su club anterior, durante meses, luego de la contratación del francés Karim Benzema.

"Estoy feliz de volver a competir, porque los últimos seis meses han sido duros para mí y mi familia, sin poder competir. Y no le deseo eso jamás a un jugador porque al final queremos competir, jugar, ser felices", comenzó diciendo Darwin Núñez.

Y prosiguió: "Pasé ese momento difícil y gracias a mi familia que siempre estuvo ahí, apoyándome en cada momento, Cada día de trabajo intentaba ir feliz, dar lo mejor de mí, por más que no pudiera competir, tratando de ayudar al equipo".

"Hoy estoy acá, feliz de volver a competir, de poder anotar de nuevo. Me quedaba feliz por un gol, pero estoy muy feliz por los dos goles. Quiero felicitar al equipo por la entrega y más con este calor que es un poco difícil de jugar", sostuvo el delantero.

Y continuó: "Gracias a mi familia, mi mujer y a mis hijos que siempre estuvieron conmigo, que no me dejaron caer en ese momento. Fue difícil, pero siempre dije que después de la tormenta siempre sale el sol y hoy estoy compitiendo acá y feliz y es lo que me importa en este momento".