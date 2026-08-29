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La nueva publicación de Nahitan Nández que ilusiona a Peñarol con su llegada, y el día clave para su rescisión en Arabia Saudita

Peñarol le ofreció a Nahitan Nández un contrato por tres años de duración, con la posibilidad de extenderlo por una temporada más si se cumplen determinados objetivos deportivos

29 de agosto de 2026 12:27 hs
Nahitan Nández se fue de Peñarol a mediados de 2017

Nahitan Nández se fue de Peñarol a mediados de 2017

Con el mercado de pases a pocos días de cerrarse, Peñarol trabaja a contrarreloj para cerrar la llegada de Nahitan Nández, futbolista formado en el club con el que el carbonero busca dar uno de los golpes más resonantes del año.

El deseo es mutuo: Nández desea volver a Peñarol, club del que se fue en 2017, y su representante Pablo Bentancur busca rescindir el contrato del mediocampista uruguayo con el Al-Qadsiah de Arabia Saudita, confirmaron fuentes del entorno del futbolista a Referí.

Como informó Referí este viernes, Peñarol le ofreció a Nahitan Nández un contrato por tres años de duración, con la posibilidad de extenderlo por una temporada más si se cumplen determinados objetivos deportivos, según informó una fuente del club a Referí. La propuesta económica fue calificada como "muy buena" por Bentancur.

El representante viajará este domingo a Arabia para negociar la salida de Nández. Su representante quiere que el club le pague un dinero que le debe al futbolista, lo que entienden destrabará la rescisión del contrato del futbolista.

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Peñarol necesita que el jugador esté desvinculado del equipo árabe antes del próximo lunes a la hora 24 (o las 0 del martes, que es lo mismo), día en que vence de forma definitiva el plazo legal para la inscripción de nuevas incorporaciones en la Liga AUF Uruguaya.

En las últimas horas Nández publicó una historia en su cuenta de Instagram con la que ilusionó al hincha carbonero. El futbolista subió una foto de su paso por Peñarol en un partido contra Nacional, a un día del clásico que se disputará en el Campeón del Siglo.

La historia de Instagram de Nahitan Nández que ilusiona al hincha de Peñarol

La historia de Instagram de Nahitan Nández que ilusiona al hincha de Peñarol

La foto es del Torneo Apertura 2015, cuando Peñarol y Nacional empataron 1-1 en el Estadio Centenario, y se ve a Nández peleando una pelota con Sebastián Fernández, con Diego Forlán detrás. Santiago Romero puso el gol tricolor en el final del primer tiempo, y Matías Aguirregaray empató para el manya cerca del final.

Fuentes cercanas a Nández afirmaron a Referí que si no se logra firmar la rescisión del futbolista a tiempo para que llegue al carbonero en este mercado, de todas formas arribará al club libre en enero de 2027.

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