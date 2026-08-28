La Mesa Ejecutiva fijó el partido postergado entre Montevideo City Torque vs Peñarol por la primera fecha del Torneo Clausura; mirá cuándo se jugará

La Mesa Ejecutiva de la Primera división fijó este viernes el partido postergado de la primera fecha del Torneo Clausura entre Montevideo City Torque vs Peñarol, que no se pudo disputar en su momento con los dos equipos en cancha, debido a un apagón que sufrió el Estadio Charrúa, en donde normalmente los de Marcelo Méndez ofician de locales.

Como se informó, los aurinegros habían tomado esa postura entendiendo que el rival era el responsable del espectáculo que no se llevó a cabo.

El reglamento de la Liga AUF Uruguaya indica que cuando se suspende un partido un fin de semana, se debe jugar el miércoles de la semana siguiente.

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El tema fue que Montevideo City Torque debía enfrentar en encuentros de ida y vuelta a Tigre de Argentina para intentar clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, lo que finalmente consiguió.

A su vez, el pasado miércoles justamente los celestes y Peñarol se enfrentaron por la primera fecha de la Copa AUF Uruguay que comenzó con victoria aurinegra por 1-0, por lo que ese día tampoco se pudo disputar.

Como Montevideo City Torque ahora afrontará los compromisos ante Cienciano de Perú entre semana, ida y vuelta, que se jugarán entre el 10 y 19 de setiembre.

Debido a ello, la Mesa Ejecutiva de la Primera división decidió fijar el partido postergado entre los de Marcelo Méndez y Peñarol para el miércoles 30 de setiembre a la hora 20 en el Estadio Centenario. Recién allí, sobre fines del mes que viene, ambos equipos se pondrán al día con el calendario.