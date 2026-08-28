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La Mesa Ejecutiva fijó el partido postergado entre Montevideo City Torque vs Peñarol por la primera fecha del Torneo Clausura; mirá cuándo se jugará

El encuentro no se disputó con los dos equipos en la cancha, debido a un apagón en el Estadio Charrúa

28 de agosto de 2026 13:31 hs
Eric Remedi de Peñarol ante Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay

Eric Remedi de Peñarol ante Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay

FOTO: @OficialCAP

La Mesa Ejecutiva de la Primera división fijó este viernes el partido postergado de la primera fecha del Torneo Clausura entre Montevideo City Torque vs Peñarol, que no se pudo disputar en su momento con los dos equipos en cancha, debido a un apagón que sufrió el Estadio Charrúa, en donde normalmente los de Marcelo Méndez ofician de locales.

La Mesa Ejecutiva fijó el día para Montevideo City Torque vs Peñarol

El reglamento de la Liga AUF Uruguaya indica que cuando se suspende un partido un fin de semana, se debe jugar el miércoles de la semana siguiente.

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El tema fue que Montevideo City Torque debía enfrentar en encuentros de ida y vuelta a Tigre de Argentina para intentar clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, lo que finalmente consiguió.

A su vez, el pasado miércoles justamente los celestes y Peñarol se enfrentaron por la primera fecha de la Copa AUF Uruguay que comenzó con victoria aurinegra por 1-0, por lo que ese día tampoco se pudo disputar.

Como Montevideo City Torque ahora afrontará los compromisos ante Cienciano de Perú entre semana, ida y vuelta, que se jugarán entre el 10 y 19 de setiembre.

Debido a ello, la Mesa Ejecutiva de la Primera división decidió fijar el partido postergado entre los de Marcelo Méndez y Peñarol para el miércoles 30 de setiembre a la hora 20 en el Estadio Centenario. Recién allí, sobre fines del mes que viene, ambos equipos se pondrán al día con el calendario.

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