Peñarol 0-0 Montevideo City Torque EN VIVO por la Copa AUF Uruguay: ya comenzó la segunda parte y Diego Aguirre realizó dos variantes

Peñarol y Montevideo City Torque debutan este miércoles en una nueva edición de la Copa AUF Uruguay en la que los dirigidos por Diego Aguirre comienzan a defender el título obtenido en 2025.
Durante el primer tiempo fue un partido parejo e intenso. Los dos tuvieron llegadas, aunque desperdiciaron las que tuvieron.
Luis Angulo fue importantísimo con su velocidad, desequilibrando a Ezequiel Busquets. No obstante, Peñarol se encontró con dos escollos: la mala definición de Facundo Batista y la gran actuación de Gastón Rodríguez, el arquero de Montevideo City Torque, quien sacó un par de goles hechos.
A su vez, los dirigidos por Marcelo Méndez comenzaron mejor, aunque luego fueron superados hasta los momentos finales de la primera parte.
Nahuel Da Silva tuvo el 1-0 pero su remate dio en el ángulo, luego de un error de Franco Romero, de flojo rendimiento.
En los carboneros, jubo un muy buen primer tiempo de Eric Remedi, distribuyendo juego e incluso llegando en ofenvisa.
Seguí aquí la previa y los detalles del partido:
Peñarol-Montevideo City Torque
Cancha: Estadio Centenario
Juez: Leandro Lasso
Peñarol: Sebastián Britos; Kevin Rodríguez, Brian Barboza, Franco Romero, Lucas Hernández; Eric Remedi, Diego Laxalt, Ignacio Alegre, Leandro Umpiérrez; Luis Angulo y Facundo Batista. Director técnico: Diego Aguirre.
Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Ezequiel Busquets, José Tarán, Brian Gutiérrez, Santiago Zampieri; Tomas Shaw, Diogo Guzmán, Lucas Duré, Juan Quintana; Nahuel Da Silva y Ramiro Lecchini. Director técnico: Marcelo Méndez.
Cambios en Peñarol: 45' Julio Daguer x K. Rodríguez y Stiven Muhlethaler x
Tarjetas amarillas: K. Rodríguez (P)
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26-08-2026 21:20
Comenzó el segundo tiempo con dos cambios en Peñarol
Se inició la segunda parte con dos variantes en Peñarol: entraron Julio Daguer por Kevin Rodríguez y Stiven Muhlethaler por
26-08-2026 21:03
Final del primer tiempo: empatan 0-0
Culminó la primera parte con igualdad.
26-08-2026 21:01
Minuto 45: se juegan 2' de adición
Se disputan 2 minutos de tiempo añadido.
26-08-2026 20:58
Minuto 42: muy bien Alegre cortando un posible gol de Montevideo City Torque
El juvenil Ignacio Alegre cortó muy bien una jugada de gol de los celestes.
26-08-2026 20:53
Minuto 37: se salvó Peñarol tras error de Franco Romero
Nahuel Da Silva tuvo el gol para Montevideo City Torque tras un error de Franco Romero, pero el balón dio en el ángulo.
26-08-2026 20:49
Minuto 33: Peñarol es más
Los carboneros llegan mucho más que su rival ahora, aunque no están finos en la definición.
26-08-2026 20:38
Minuto 22: otra vez Angulo, Batista y Rodríguez
Luis Angulo desbordó una vez más a Ezequiel Busquets, pero Montevideo City Torque tiene a Gastón Rodríguez en el arco y le sacó otro tanto a Facundo Batista de Peñarol.
26-08-2026 20:34
Minuto 18: notable Angulo y luego el arquero Rodríguez
Gran desborde en velocidad de Luis Angulo y otra vez Gastón Rodríguez le ganó el duelo a Facundo Batista con una gran atajada.
26-08-2026 20:29
Minuto 13: buena jugada de Laxalt por izquierda
Diego Laxalt despertó un poco a los aurinegros con una jugada interesante y llegó de nuevo Peñarol.
26-08-2026 20:24
Minuto 8: amarilla en Peñarol
Kevin Rodríguez tomó a Ezequiel Busquets y recibió la amarilla en Peñarol.
26-08-2026 20:21
Minuto 5: gran escapada de Luis Angulo
El colombiano picó muy bien y su pase para Facundo Batista fue muy bien cortado por el arquero Gastón Rodríguez.
26-08-2026 20:16
Ya juegan Peñarol vs Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay
Comenzó el encuentro por Copa AUF Uruguay.
26-08-2026 20:11
Ya salieron ambos al campo de juego
Los dos están listos para jugar el encuentro por Copa AUF Uruguay.
26-08-2026 20:05
Volvieron los dos a sus respectivos vestuarios
Ambos conjuntos ya están en sus camarines para los aprontes finales previos al partido.
26-08-2026 19:57
Sigue el calentamiento previo
Los dos se exigen un poco más ya que se acerca la hora del encuentro por Copa AUF Uruguay.
26-08-2026 19:44
Ambos ya están calentando en el césped del Centenario
Los dos planteles ya calientan previo al partido por Copa AUF Uruguay.
26-08-2026 19:34
Peñarol también está confirmado
Los de Diego Aguirre juegan con casi todos suplentes: