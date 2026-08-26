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Peñarol 0-0 Montevideo City Torque EN VIVO por la Copa AUF Uruguay: ya comenzó la segunda parte y Diego Aguirre realizó dos variantes

Seguí aquí EN VIVO todas las acciones del partido entre Peñarol vs Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay

26 de agosto 2026 - 21:23hs
Kevin Rodríguez de Peñarol ante Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay

Kevin Rodríguez de Peñarol ante Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay

FOTO: Gastón Britos/FocoUy
Luis Angulo de Peñarol ante Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay

Luis Angulo de Peñarol ante Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay

FOTO: Gastón Britos/FocoUy
Eric Remedi de Peñarol ante Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay

Eric Remedi de Peñarol ante Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay

FOTO: @OficialCAP
Kevin Rodríguez de Peñarol ante Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay

Kevin Rodríguez de Peñarol ante Montevideo City Torque por la Copa AUF Uruguay

FOTO: @OficialCAP
Ignacio Alegre de Peñarol ante Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay

Ignacio Alegre de Peñarol ante Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay

FOTO: @MvdCityTorque

EN VIVO

Peñarol y Montevideo City Torque debutan este miércoles en una nueva edición de la Copa AUF Uruguay en la que los dirigidos por Diego Aguirre comienzan a defender el título obtenido en 2025.

Durante el primer tiempo fue un partido parejo e intenso. Los dos tuvieron llegadas, aunque desperdiciaron las que tuvieron.

Luis Angulo fue importantísimo con su velocidad, desequilibrando a Ezequiel Busquets. No obstante, Peñarol se encontró con dos escollos: la mala definición de Facundo Batista y la gran actuación de Gastón Rodríguez, el arquero de Montevideo City Torque, quien sacó un par de goles hechos.

A su vez, los dirigidos por Marcelo Méndez comenzaron mejor, aunque luego fueron superados hasta los momentos finales de la primera parte.

Nahuel Da Silva tuvo el 1-0 pero su remate dio en el ángulo, luego de un error de Franco Romero, de flojo rendimiento.

En los carboneros, jubo un muy buen primer tiempo de Eric Remedi, distribuyendo juego e incluso llegando en ofenvisa.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Peñarol-Montevideo City Torque

Cancha: Estadio Centenario

Juez: Leandro Lasso

Peñarol: Sebastián Britos; Kevin Rodríguez, Brian Barboza, Franco Romero, Lucas Hernández; Eric Remedi, Diego Laxalt, Ignacio Alegre, Leandro Umpiérrez; Luis Angulo y Facundo Batista. Director técnico: Diego Aguirre.

Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Ezequiel Busquets, José Tarán, Brian Gutiérrez, Santiago Zampieri; Tomas Shaw, Diogo Guzmán, Lucas Duré, Juan Quintana; Nahuel Da Silva y Ramiro Lecchini. Director técnico: Marcelo Méndez.

Cambios en Peñarol: 45' Julio Daguer x K. Rodríguez y Stiven Muhlethaler x

Tarjetas amarillas: K. Rodríguez (P)

.

Comenzó el segundo tiempo con dos cambios en Peñarol

Se inició la segunda parte con dos variantes en Peñarol: entraron Julio Daguer por Kevin Rodríguez y Stiven Muhlethaler por

Final del primer tiempo: empatan 0-0

Culminó la primera parte con igualdad.

Minuto 45: se juegan 2' de adición

Se disputan 2 minutos de tiempo añadido.

Minuto 42: muy bien Alegre cortando un posible gol de Montevideo City Torque

El juvenil Ignacio Alegre cortó muy bien una jugada de gol de los celestes.

Minuto 37: se salvó Peñarol tras error de Franco Romero

Nahuel Da Silva tuvo el gol para Montevideo City Torque tras un error de Franco Romero, pero el balón dio en el ángulo.

Minuto 33: Peñarol es más

Los carboneros llegan mucho más que su rival ahora, aunque no están finos en la definición.

Minuto 22: otra vez Angulo, Batista y Rodríguez

Luis Angulo desbordó una vez más a Ezequiel Busquets, pero Montevideo City Torque tiene a Gastón Rodríguez en el arco y le sacó otro tanto a Facundo Batista de Peñarol.

Minuto 18: notable Angulo y luego el arquero Rodríguez

Gran desborde en velocidad de Luis Angulo y otra vez Gastón Rodríguez le ganó el duelo a Facundo Batista con una gran atajada.

Minuto 13: buena jugada de Laxalt por izquierda

Diego Laxalt despertó un poco a los aurinegros con una jugada interesante y llegó de nuevo Peñarol.

Minuto 8: amarilla en Peñarol

Kevin Rodríguez tomó a Ezequiel Busquets y recibió la amarilla en Peñarol.

Minuto 5: gran escapada de Luis Angulo

El colombiano picó muy bien y su pase para Facundo Batista fue muy bien cortado por el arquero Gastón Rodríguez.

Ya juegan Peñarol vs Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay

Comenzó el encuentro por Copa AUF Uruguay.

Ya salieron ambos al campo de juego

Los dos están listos para jugar el encuentro por Copa AUF Uruguay.

Volvieron los dos a sus respectivos vestuarios

Ambos conjuntos ya están en sus camarines para los aprontes finales previos al partido.

Sigue el calentamiento previo

Los dos se exigen un poco más ya que se acerca la hora del encuentro por Copa AUF Uruguay.

Ambos ya están calentando en el césped del Centenario

Los dos planteles ya calientan previo al partido por Copa AUF Uruguay.

Peñarol también está confirmado

Los de Diego Aguirre juegan con casi todos suplentes:

Se confirmó Montevideo City Torque

Los dirigidos por Marcelo Méndez ya están confirmados:

Peñarol arribó al Estadio Centenario

Los dirigidos por Diego Aguirre ya están en el escenario para enfrentar a Montevideo City Torque.

Los convocados por Diego Aguirre en Peñarol

Estos fueron los citados por el DT aurinegro para este partido ante Montevideo City Torque:

El volante Tomi Shaw de la selección uruguaya sub 20, será titular en Montevideo City Torque

El futbolista jugará de entrada ante los carboneros.

Peñarol ya salió hacia el Estadio Centenario

Los carboneros se encaminan desde Los Aromos hacia el Centenario para jugar el partido por Copa AUF Uruguay.

Muchos juveniles citados por Diego Aguirre en Peñarol

Diego Aguirre citó a varios juveniles para enfrentar a Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay.

Murió el padre de Gary Kagelmacher, capitán de Montevideo City Torque

Gary Kagelmacher no iba a disputar este partido, pero de todas maneras, vivió una jornada distinta y difícil, ya que falleció su papá.

Los dos jugarán con equipo de alternativa, pero más Peñarol

Peñarol piensa en el clásico ante Nacional del domingo y pondrá a muchos juveniles. Montevideo City Torque también hará jugar a varios suplentes.

Comienza la cobertura del partido entre Peñarol vs Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay

Aquí se inicia la cobertura de Referí del partido entre carboneros y celestes.

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