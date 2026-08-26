Peñarol 0-0 Montevideo City Torque EN VIVO por la Copa AUF Uruguay: ya comenzó la segunda parte y Diego Aguirre realizó dos variantes

Peñarol y Montevideo City Torque debutan este miércoles en una nueva edición de la Copa AUF Uruguay en la que los dirigidos por Diego Aguirre comienzan a defender el título obtenido en 2025.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Durante el primer tiempo fue un partido parejo e intenso. Los dos tuvieron llegadas, aunque desperdiciaron las que tuvieron.

Luis Angulo fue importantísimo con su velocidad, desequilibrando a Ezequiel Busquets. No obstante, Peñarol se encontró con dos escollos: la mala definición de Facundo Batista y la gran actuación de Gastón Rodríguez, el arquero de Montevideo City Torque, quien sacó un par de goles hechos.

A su vez, los dirigidos por Marcelo Méndez comenzaron mejor, aunque luego fueron superados hasta los momentos finales de la primera parte.

Nahuel Da Silva tuvo el 1-0 pero su remate dio en el ángulo, luego de un error de Franco Romero, de flojo rendimiento.

En los carboneros, jubo un muy buen primer tiempo de Eric Remedi, distribuyendo juego e incluso llegando en ofenvisa.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Peñarol-Montevideo City Torque

Cancha: Estadio Centenario

Juez: Leandro Lasso

Peñarol: Sebastián Britos; Kevin Rodríguez, Brian Barboza, Franco Romero, Lucas Hernández; Eric Remedi, Diego Laxalt, Ignacio Alegre, Leandro Umpiérrez; Luis Angulo y Facundo Batista. Director técnico: Diego Aguirre.

Montevideo City Torque: Gastón Rodríguez; Ezequiel Busquets, José Tarán, Brian Gutiérrez, Santiago Zampieri; Tomas Shaw, Diogo Guzmán, Lucas Duré, Juan Quintana; Nahuel Da Silva y Ramiro Lecchini. Director técnico: Marcelo Méndez.

Cambios en Peñarol: 45' Julio Daguer x K. Rodríguez y Stiven Muhlethaler x

Tarjetas amarillas: K. Rodríguez (P)

.

Comenzó el segundo tiempo con dos cambios en Peñarol Se inició la segunda parte con dos variantes en Peñarol: entraron Julio Daguer por Kevin Rodríguez y Stiven Muhlethaler por

Final del primer tiempo: empatan 0-0 Culminó la primera parte con igualdad.

Minuto 45: se juegan 2' de adición Se disputan 2 minutos de tiempo añadido.

Minuto 42: muy bien Alegre cortando un posible gol de Montevideo City Torque El juvenil Ignacio Alegre cortó muy bien una jugada de gol de los celestes.

Minuto 37: se salvó Peñarol tras error de Franco Romero Nahuel Da Silva tuvo el gol para Montevideo City Torque tras un error de Franco Romero, pero el balón dio en el ángulo.

Minuto 33: Peñarol es más Los carboneros llegan mucho más que su rival ahora, aunque no están finos en la definición.

Minuto 22: otra vez Angulo, Batista y Rodríguez Luis Angulo desbordó una vez más a Ezequiel Busquets, pero Montevideo City Torque tiene a Gastón Rodríguez en el arco y le sacó otro tanto a Facundo Batista de Peñarol.

Minuto 18: notable Angulo y luego el arquero Rodríguez Gran desborde en velocidad de Luis Angulo y otra vez Gastón Rodríguez le ganó el duelo a Facundo Batista con una gran atajada.

Minuto 13: buena jugada de Laxalt por izquierda Diego Laxalt despertó un poco a los aurinegros con una jugada interesante y llegó de nuevo Peñarol.

Minuto 8: amarilla en Peñarol Kevin Rodríguez tomó a Ezequiel Busquets y recibió la amarilla en Peñarol.

Minuto 5: gran escapada de Luis Angulo El colombiano picó muy bien y su pase para Facundo Batista fue muy bien cortado por el arquero Gastón Rodríguez.

Ya juegan Peñarol vs Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay Comenzó el encuentro por Copa AUF Uruguay.

Ya salieron ambos al campo de juego Los dos están listos para jugar el encuentro por Copa AUF Uruguay.

Volvieron los dos a sus respectivos vestuarios Ambos conjuntos ya están en sus camarines para los aprontes finales previos al partido.

Sigue el calentamiento previo Los dos se exigen un poco más ya que se acerca la hora del encuentro por Copa AUF Uruguay.

Ambos ya están calentando en el césped del Centenario Los dos planteles ya calientan previo al partido por Copa AUF Uruguay.

Peñarol también está confirmado Los de Diego Aguirre juegan con casi todos suplentes: Así juega #Peñarol frente a Montevideo City Torque, por la Fecha 1 de la @CopaAUFUruguay. pic.twitter.com/d2SUU2ctBu — PEÑAROL (@OficialCAP) August 26, 2026

Se confirmó Montevideo City Torque Los dirigidos por Marcelo Méndez ya están confirmados: Planilla para prensa: pic.twitter.com/i4IMP605lt — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) August 26, 2026

Peñarol arribó al Estadio Centenario Los dirigidos por Diego Aguirre ya están en el escenario para enfrentar a Montevideo City Torque. Estamos. Estadio Centenario. pic.twitter.com/4L6oiC3v9a — PEÑAROL (@OficialCAP) August 26, 2026

Los convocados por Diego Aguirre en Peñarol Estos fueron los citados por el DT aurinegro para este partido ante Montevideo City Torque: Lista de jugadores convocados para el partido frente a Montevideo City Torque, por la Fecha 1 de la @CopaAUFUruguay. pic.twitter.com/weGVboIFEo — PEÑAROL (@OficialCAP) August 26, 2026

El volante Tomi Shaw de la selección uruguaya sub 20, será titular en Montevideo City Torque El futbolista jugará de entrada ante los carboneros. Titularidad para . El 5 de Selección sub 20, el 5 de . pic.twitter.com/avkwHPnUk3 — Montevideo City Torque (@MvdCityTorque) August 26, 2026

Peñarol ya salió hacia el Estadio Centenario Los carboneros se encaminan desde Los Aromos hacia el Centenario para jugar el partido por Copa AUF Uruguay.

Muchos juveniles citados por Diego Aguirre en Peñarol Diego Aguirre citó a varios juveniles para enfrentar a Montevideo City Torque por Copa AUF Uruguay.

Murió el padre de Gary Kagelmacher, capitán de Montevideo City Torque Gary Kagelmacher no iba a disputar este partido, pero de todas maneras, vivió una jornada distinta y difícil, ya que falleció su papá.

Los dos jugarán con equipo de alternativa, pero más Peñarol Peñarol piensa en el clásico ante Nacional del domingo y pondrá a muchos juveniles. Montevideo City Torque también hará jugar a varios suplentes.