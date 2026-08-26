Sorpresa: el presidente de Gremio informó a los demás dirigentes que Luis Suárez reclamó un dinero adeudado desde 2023

Una revelación inesperada sacudió los pasillos políticos de Gremio de Porto Alegre, según se informa desde Brasil este miércoles. Durante una reciente reunión del consejo directivo, el presidente de la institución, Odorico Roman, informó de manera oficial a los demás consejeros sobre un reclamo de deuda presentado por el delantero Luis Suárez .

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La noticia generó fuerte impacto entre los dirigentes , considerando que el ídolo uruguayo finalizó su vínculo con el club a fines de 2023 tras una destacada e inolvidable campaña futbolística que lo llevó a ganar la Bola de Ouro de la revista Placar, la más importante y tradicional de Brasil que a fin de temporada entrega ese lauro al mejor jugador del Brasileirao.

El origen del conflicto económico se remonta al momento en que ambas partes firmaron la rescisión contractual anticipada.

Según se dio a conocer en el cónclave dirigente, durante aquellas negociaciones de salida se produjo un error administrativo en el acuerdo que dejó un saldo pendiente de pago.

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Dicho monto corresponde a una suma de dinero en concepto de derechos de imagen que Luis Suárez debía percibir y que nunca terminó de saldarse.

Ante la falta de solución por las vías informales, la representación legal del futbolista uruguayo decidió pasar a la acción formal.

Luis Suárez en Gremio AFP

A través de sus abogados, Suárez recurrió a la Cámara Nacional de Resolución de Disputas (CNRD) -órgano independiente dependiente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en 2015- para exigir la liquidación inmediata de los valores adeudados por la entidad de Porto Alegre.

El panorama judicial para Gremio no comenzó de buena manera, ya que la CNRD emitió un fallo desfavorable para el club en primera instancia.

A pesar de este traspié inicial en los tribunales deportivos, el proceso judicial aún se encuentra en trámite y la directiva gaúcha analiza los pasos a seguir.

De esta forma, el paso de "El Pistolero" por el club suma un imprevisto capítulo fuera de las canchas que la dirigencia busca resolver a la brevedad.