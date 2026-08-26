Daniel Carreño define los convocados de Nacional para el debut en la Copa AUF Uruguay con algunas figuras que serán baja

El entrenador de Nacional , Daniel Carreño , definirá luego de la práctica vespertina de este miércoles el plantel alternativo para el partido ante Albion de este jueves a las 18:15 en el Gran Parque Central por la primera fecha de la Copa AUF Uruguay 2026.

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Con el clásico a la vista ante Peñarol por la cuarta fecha del Torneo Clausura del próximo domingo en el Campeón del Siglo, el DT tricolor colocará un equipo con mayoría de suplentes y juveniles, tal como hará también Diego Aguirre este miércoles con los carboneros ante Montevideo City Torque.

En la práctica de este miércoles iba a estar presente Gastón Martirena, reciente fichaje tricolor , quien se espera que esté a la orden en el clásico.

Ya se conoce que algunas de las principales figuras del equipo no estarán este jueves a la orden.

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Uno de ellos es el capitán Sebastián Coates, quien se recuperó y volvió a jugar el pasado domingo ante Progreso.

Sebastián Coates Foto: @Nacional

Otro que será baja es el delantero Maximiliano Gómez, al igual que el defensa Francisco Calvo.

Maxi Gómez y Francisco Calvo en Danubio vs Nacional Foto: Enzo Santos / FocoUy

Tampoco se descarta que no esté a la orden el golero Luis Mejía, lo que le daría al argentino Alexis Martín Castro la posibilidad de estar en el equipo inicial.

Además de ellos, se espera que otros jugadores que habitualmente son titulares estén en el banco de suplentes o directamente no sean convocados.

Debut en la Copa AUF Uruguay

Nacional y Albion debutan este jueves en la Copa AUF Uruguay, que este año nuevamente cambia su formato y cuenta con una primera fase de grupos entre equipos de Primera y Segunda división.

Los albos están en el Grupo 5 junto a Progreso y River Plate, que jugaban este miércoles en el Paladino.