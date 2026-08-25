Real Madrid vs Real Sociedad: día, hora y dónde ver a Federico Valverde ir por la punta de LaLiga de España

El partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la primera fecha con Federico Valverde (segundo encuentro de los merengues que debutaron por la segunda fecha con victoria en la hora y de visita 2-1 sobre Espanyol el pasado sábado) de LaLiga 2026-2027 se jugará este miércoles 26 de agosto a la hora 16 en el estadio Santiago Bernabéu, y se podrá ver en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

El encuentro está programado para este miércoles 26 de agosto de 2026 . Este partido corresponde a la jornada 1 de LaLiga de España, el cual había sido aplazado en su momento debido a la participación de varios jugadores madridistas en las instancias finales del Mundial 2026. El escenario del enfrentamiento será el Estadio Santiago Bernabéu en la ciudad de Madrid.

El pitazo inicial será a la hora 16 de Uruguay (21 horas en España).

A continuación, el detalle de los horarios en otros países de la región para facilitar el seguimiento del encuentro:

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México: 13:00 horas

13:00 horas Colombia, Perú y Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia: 15:00 horas

15:00 horas Argentina, Brasil y Uruguay: 16:00 horas

¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs Real Sociedad?

La transmisión en vivo del partido para Uruguay y el resto de Sudamérica estará a cargo de la señal de televisión por cable ESPN. Asimismo, el encuentro se podrá seguir de manera online por streaming a través de la plataforma Disney+, dueña de los derechos televisivos de la liga española para la región.

Información de contexto relevante: cómo llegan los equipos

Para comprender el panorama del partido, es importante repasar el presente de ambas instituciones en el arranque de la temporada oficial: