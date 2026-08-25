Real Madrid vs Real Sociedad: día, hora y dónde ver a Federico Valverde ir por la punta de LaLiga de España

El partido entre Real Madrid y Real Sociedad por la primera fecha con Federico Valverde (segundo encuentro de los merengues que debutaron por la segunda fecha con victoria en la hora y de visita 2-1 sobre Espanyol el pasado sábado) de LaLiga 2026-2027 se jugará este miércoles 26 de agosto a la hora 16 en el estadio Santiago Bernabéu, y se podrá ver en vivo a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.
¿Cuándo juegan Real Madrid vs Real Sociedad?
El encuentro está programado para este miércoles 26 de agosto de 2026. Este partido corresponde a la jornada 1 de LaLiga de España, el cual había sido aplazado en su momento debido a la participación de varios jugadores madridistas en las instancias finales del Mundial 2026. El escenario del enfrentamiento será el Estadio Santiago Bernabéu en la ciudad de Madrid.
¿A qué hora juegan Real Madrid vs Real Sociedad?
El pitazo inicial será a la hora 16 de Uruguay (21 horas en España).
A continuación, el detalle de los horarios en otros países de la región para facilitar el seguimiento del encuentro:
- México: 13:00 horas
- Colombia, Perú y Ecuador: 14:00 horas
- Chile, Paraguay, Venezuela y Bolivia: 15:00 horas
- Argentina, Brasil y Uruguay: 16:00 horas
¿Dónde ver en vivo Real Madrid vs Real Sociedad?
La transmisión en vivo del partido para Uruguay y el resto de Sudamérica estará a cargo de la señal de televisión por cable ESPN. Asimismo, el encuentro se podrá seguir de manera online por streaming a través de la plataforma Disney+, dueña de los derechos televisivos de la liga española para la región.
Información de contexto relevante: cómo llegan los equipos
Para comprender el panorama del partido, es importante repasar el presente de ambas instituciones en el arranque de la temporada oficial:
- El presente de Real Madrid: El conjunto merengue, que transita el inicio del segundo ciclo de José Mourinho como entrenador, llega con el impulso de haber ganado en su debut. Los blancos vencieron 2-1 a Espanyol en condición de visitantes, gracias a las anotaciones de Jude Bellingham y del atacante Carlos Espí en el tiempo de adición.
- El presente de Real Sociedad: El equipo vasco, dirigido por Pellegrino Matarazzo, buscará recuperarse rápidamente tras un tropiezo en su estreno liguero. La escuadra Txuri-urdin cayó por 1-0 en su visita a Real Betis en el Estadio Benito Villamarín, por lo que necesita sumar puntos para no quedar relegada en la tabla de posiciones desde las primeras jornadas.