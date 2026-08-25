Diego Forlán suma rodaje: la selección uruguaya ya tiene un tercer rival en la fecha FIFA de setiembre-octubre tras visitar Japón y Corea del Sur

La era de Diego Forlán al frente de la selección uruguaya sumó una nueva parada a su gira asiática de la fecha FIFA de setiembre-octubre, según informó una fuente a Referí. El combinado celeste confirmó su tercer compromiso del calendario al concretar un choque amistoso ante India, programado para el 6 de octubre en Calcuta.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Dicho compromiso marcará el cierre de la ventana internacional para los uruguayos, que previamente contaban con dos exigentes pruebas.

Como informó Referí, el primer partido será ante Japón el jueves 24 de setiembre . El encuentro comenzará a la hora 7.05 de Uruguay (19.05 de Japón).

El escenario del compromiso será el Q&A Stadium Miyagi de la ciudad homónima, ubicada a 330 kilómetros de Tokio, con capacidad para 49.000 espectadores.

El día libre de la figura de Peñarol, Leonel Jaime: Ruglio le consiguió un hotel en Punta del Este y disfrutó junto a su novia

Quién es Gonzalo Gelini, la promesa de Boca Juniors, tasado en US$ 10 millones y que contrató Peñarol; mirá el video

La gira asiática continuará el lunes 28 de setiembre con el partido ante Corea del Sur. El encuentro comenzará a la hora 8 de Uruguay.

Con relación a la transmisión por televisión, hasta el momento, AUF TV anunció que emitirá todos los partidos.

India, el nuevo rival

A los dos primeros rivales continentales asiáticos como Japón y Corea del Sur, se añade ahora el cruce contra India, en lo que representa una atípica pero relevante oportunidad para ganar minutos y probar variantes, en la ciudad de Calcuta.

El cronograma en la región también tendrá actividad para el anfitrión local: previo al duelo contra Uruguay, India se medirá el 3 de octubre ante Brasil, según reveló la misma fuente.

En tanto, las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) continúan realizando gestiones para sumar más rodaje y negocian un posible acuerdo para disputar un cotejo en Yakarta frente a Indonesia, aunque dicha negociación aún no se ha cerrado.

Con tres rivales ya ratificados, la celeste de Diego Forlán ultima detalles para una gira que combina exigencia deportiva y desarrollo internacional.