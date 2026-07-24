Diego Forlán hará su estreno oficial como entrenador de la selección uruguaya en Corea del Sur y en Japón, en setiembre

La Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) ajusta los detalles de la fecha FIFA de setiembre y octubre , en la que los entrenadores de las selecciones tendrán a los futbolistas durante 16 días debido a que unieron las dos ventanas para evitar duplicar los viajes para los futbolistas en un período tan corto y luego del maratónico Mundial 2026.

En este escenario que plantea FIFA, el segundo semestre tendrá dos ventanas para actividad de los futbolistas con las selecciones, pero será como que si compitieran en tres períodos.

La ventana de setiembre se desarrollará durante 16 días entre el lunes 21 de setiembre y el martes 6 de octubre .

La última del año será en noviembre, entre el 9 y 17 de noviembre .

El retorno de un histórico: el plan de la AUF para que Diego Forlán lidere la selección uruguaya sub 20

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En el período de setiembre-octubre, las selecciones podrán jugar hasta cuatro partidos.

La AUF afrontará su próxima actividad, en la que tendrá el estreno de Diego Forlán como entrenador de la selección mayor, en Corea del Sur y en Japón.

Desde la AUF confirmaron a Referí que la selección jugará cuatro partidos en esos dos países.

El debut de Forlán como entrenador de la selección genera mucha expectativa en un mercado en el que el exfutbolista fue un ídolo y en su etapa como jugador fue contratado para defender a Cerezo Osaka japonés. Esto ocurrió en 2014 y 2015.

En esta doble fecha FIFA, Forlán tendrá el primer encuentro con los futbolistas de la selección, en este interinato que la AUF le confió a Cachavacha hasta marzo del año próximo con el combinado absoluto. Tras las elecciones de abril, el nuevo comité ejecutivo designará al entrenador que conducirá el proceso hasta el Mundial 2030.

Además será una oportunidad para los futbolistas de la selección de iniciar un nuevo proceso con Forlán, para dejar atrás el fracaso del Mundial 2026.

También, la fecha de setiembre-octubre abrirá las puertas a más jugadores que estuvieron en la lista larga de 60 futbolistas que seguía Marcelo Bielsa en el radar de la selección, pero que no fueron convocados por el entrenador.

Forlán también será el jefe de equipo de la selección sub 20 y tendrá dos asistentes, Diego "Ruso" Pérez, quien también lo acompañará en la mayor, y uno entrenador que trabaja actualmente en un club de Cuarta división del fútbol uruguayo y quien será su referencia en la categoría.

El exfutbolista llegará el martes próximo a Montevideo y firmará el contrato que ya tiene acordado con la AUF, y que por estas horas se encuentra en los últimos detalles que terminan de cerrar los abogados del entrenador y de la AUF.

Será el entrenador de la selección sub 20 hasta el Sudamericano (enero-febrero), si no clasifica, o el Mundial (mayo-junio) si avanza.

En la mayor Forlán dirigirá hasta marzo del año próximo y su trabajo en el combinado absoluto es un interinato, que podrá confirmar el próximo gobierno de la AUF.