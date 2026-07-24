Sebastián Eguren y Jorge Bava pusieron la cara en el "complejo" momento de Nacional y señalaron que se sienten con fuerza, respaldo y en el camino correcto para ser bicampeones

Sebastián Eguren , manager general de Nacional , y Jorge Bava , entrenador del plantel principal tricolor, respondieron este viernes ante el mal momento que atraviesa el equipo en el comienzo del segundo semestre, tras las dos últimas derrotas ante Wanderers por el Torneo Intermedio y frente a Tigre por la Copa Sudamericana, ambas de local en el Gran Parque Central .

En una mañana gris en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, ambos dijeron presente en la sala de prensa que estuvo repleta y que tuvo a Martín Ligüera, compañero de Eguren en el Área Deportiva del club, siguiendo las preguntas y las respuestas.

El manager tricolor hizo uso de la palabra antes de comenzar y aclaró que la conferencia se dio ante las muchas solicitudes de medios que habían tenido en las últimas horas y porque consideraban que lo “justo” era hablar ante todos.

Luciano Boggio y Bruno Leyes Foto: Dante Fernández/AFP

Lo primero fue lo más reciente: cómo impactó la derrota 3-0 ante Tigre en el Parque Central, resultado que deja muy complicada la posibilidad de avanzar en la revancha del próximo martes en Argentina.

“Un poco dolido por lo que fue el partido del otro día. Eso ni que hablar”, dijo Bava. “Pero con muchas ganas y con mucha rebeldía de salir de esta situación. Eso fue lo primero que noté al primer día de entrenamiento, al regresar, y creo que esas son las bases para salir de este momento. Somos todos conscientes de lo que estamos viviendo, todos tenemos un grado de responsabilidad, la sabemos, la asumimos, pero hay una tesitura de salir adelante, que es lo primero que tiene que haber”.

Convencimiento y confianza

Tanto Eguren como Bava señalaron que, pese al mal momento, tienen confianza, fuerza y convencimiento para ir por el bicampeonato uruguayo. Así se les notó en sus posturas, gestos y tonos de voz.

El manager dijo respaldar totalmente al entrenador. “Sigo teniendo la misma confianza del día que fui a hablar con Jorge a su casa y que hablamos por teléfono también antes de venir, y que incluso íbamos a hablar en conversaciones anteriores en el tiempo que no se habían podido dar. También sigo teniendo el convencimiento de las decisiones que fuimos tomando a medida que fue pasando este año en cuanto a lo planificado, a la coincidencia que tuvimos con el club en cuanto a los pasos que íbamos a dar. Es indudable, y es de alguna manera más que entendible, de que a pesar de que nosotros planificamos algo, lo compartimos, el diagnóstico que habíamos hecho de los por qué, de las cosas que nos venían ocurriendo y hacia dónde íbamos, que fue conjuntamente con el cuerpo técnico, con el área deportiva y con la dirigencia, hacia dónde íbamos, qué cambios queríamos realizar, que hoy inmediatamente los resultados no se nos dieron y el otro día recibimos un golpe importante porque la ilusión que nosotros teníamos de hacer un buen partido y dejar una llave abierta no se dio y es, como dije antes, indudable que haya un descrédito en cuanto a las decisiones que se tomaron”.

Sebastián Eguren Foto: Nacional

“Nosotros estamos con el mismo convencimiento y la misma fuerza de que esto va a ir a mejor y que las cosas van a mejorar, y que el objetivo que nos habíamos puesto de que nosotros fuéramos bicampeones uruguayos, estamos en el camino. Obviamente, y no somos necios, de que el otro día dimos un paso atrás en cuanto a lo que nos queda. Pero se lo va a explicar Jorge también, de que nos queda un partido y que a nosotros nos obliga constantemente a ir a buscarlo. ¿Difícil? Difícil, pero de todas maneras nosotros tenemos el mismo convencimiento. Yo estoy más que convencido que Jorge es el entrenador y su cuerpo técnico además están trabajando bien”, comentó.

Bava, a su turno, señaló que “no hay una razón única” para explicar el actual momento. “Lo que más me deja tranquilo es el día a día. Como lo dije el otro día, el equipo se brinda, el equipo entrena, el equipo es receptivo, lo hace, lo trata de cumplir, no se nos están dando resultados. Es obvio que cuando los resultados no se dan hay un grado de desconfianza y lo anímico juega un rol fundamental en esto, sin duda. Pero yo estoy convencido. Convencido porque lo veo día a día, que es lo principal. Las herramientas fundamentales son ellos. Nosotros le brindamos todas las posibilidades habidas y por haber. Lo vemos en el día a día, en cada trabajo. Y bueno, es cuestión de destrabar este momento y van en buenos resultados para que fluya el fútbol que todos queremos, que ellos pueden dar, que están capacitados para dar. Así que, bueno, no hay mucho más que agregar”.

El análisis del partido ante Tigre

El entrenador también analizó la derrota ante Tigre y los hechos que ocurrieron en la caída por 3-0, para la que “hubo muchos factores”. “Un gol al minuto te cambia muchísimo. No es excusa, es una posibilidad. Vos empezás un partido, podés recibir un gol, podés hacer un gol... Puede haber imponderables que tenemos que sortearlos. Quizá ahí fue el debe nuestro de no perder. Sortear una posibilidad que se dio adversa, como puede haber en este juego. Y bueno, hay que rehacerse y hacerse. Creo que eso nos golpeó mucho”.

“Nos golpeó mucho el gol en el último minuto del primer tiempo”, agregó.

Y también se refirió a la roja de Bruno Zuculini. “Al primer minuto de la expulsión hubo cosas claves que de repente hicieron cambiar el trámite del partido, pero no es excusa porque no es todo color de rosas en un partido. Hay imponderables, tenés que sortearlos y no pudimos. Pero sí, obviamente, que fue clave. Fue clave porque pegó en un momento en el cual entras a la cancha con un plan, con una estrategia y cambia. Es parte del momento, ¿no? Cuando estás en estos momentos, ese tipo de cosas ocurren y en un momento se van a cortar, pero tenemos que trabajar para que cuando nos ocurra nos agarren bien preparados”.

Bruno Zuculini y la falta ante Ignacio Russo Foto: Dante Fernández/AFP

Sobre por qué no sacó a Zuculini, que tenía amarilla, explicó: “No me dio porque hicimos tres cambios, dos obligados, un tercero que fue decisión mía. Teníamos jugadores un poco tocados y al hacer cuatro cambios en el tiempo me iba a quedar sin variantes para el resto del partido. Estaba previsto y empezamos ese partido. Pero no me iba a imaginar que al minuto o dos minutos, no sé cuándo fue, pasara lo que pasó. Todos me conocen, saben que habitualmente si puedo, no me gusta tener jugadores con amarilla, más en esa posición. Pero bueno, había decisiones que tomar. Dos cambios, te repito, obligados. Otro que creí oportuno para cambiar el trámite del partido. Y bueno, decidí tenerlo unos minutos más”.

¿Cuál es su responsabilidad?

La conferencia tuvo una pregunta en la que quedó en manifiesto lo que sienten en este momento algunos hinchas tricolores, la cual fue realizada por el relator partidario Javier Moreira, quien señaló que este es “uno de los peores Nacionales de la historia, en 127 años” y que hizo el “peor Apertura de la historia” con números “vergonzosos”, y que tras el parate lo que se ve del equipo “es peor de lo que estaba”. Ante esa mención, preguntó cuál era la autocrítica de Eguren y Bava, porque al escucharlos parecía que estaban haciendo “todo bien”.

“Yo no hablé que nosotros estuviéramos haciendo las cosas bien o mal, porque yo no califiqué lo que estábamos haciendo”, dijo Eguren. “Sí, lo que relaté es el cómo nosotros habíamos hecho las cosas y por qué creemos que estamos haciendo lo que meditadamente hicimos. Hicimos un diagnóstico de lo que nosotros debíamos cambiar, lo compartimos con el cuerpo técnico, lo compartimos con la dirigencia y empezamos a dar pasos hacia adelante. En el trabajo que fue, como decís vos, de hace un mes y 10 días. Obviamente que uno siempre espera que las cosas resulten y lo más rápidamente posible, porque estamos en un club tan importante y como dijiste, tuvimos un semestre que no se compara con otros y que fue muy malo. Eso no solo tenemos claro y por eso cuando uno toma decisiones importantes es en base a lo ocurrido. La responsabilidad nuestra es máxima, por eso nosotros estamos sentados acá”.

Sebastián Eguren y Jorge Bava en conferencia de prensa Foto: Sebastián Amaya

Sobre su autocrítica, señaló: “Fue lo que no hicimos anteriormente y los cambios que realizamos. Eso es lo que yo te puedo decir. Obviamente que hoy es fácil, después de un resultado 3-0, que uno pueda pensar que todo lo que hizo está mal. En eso es lo que te quiero decir. Yo estoy con el convencimiento de que lo que hicimos, más allá de que no dio un resultado inmediato, va a dar resultado en el futuro y, sobre todo, con el plantel que tenemos y con el cuerpo técnico que tenemos. Yo estoy convencido. Si tengo que elegir, elijo a los mismos. Elijo los mismos cuerpos técnicos y elijo a los mismos jugadores. No tengo la menor duda. Y yo estoy convencido de que esto va a cambiar”.

“Obviamente que no vamos a salir campeón uruguayo hoy. Sí esperábamos que el otro día hubiéramos tenido un partido donde la llave nos permitiera como mínimo ir abierto allá. Hoy, uno lo ve inteligentemente, un 3 -0 en contra no lo es. Ahora, tenemos 90 minutos donde el entrenador y los jugadores están preparando para ir allá así a traernos una clasificación. Pero no estoy queriendo ser hipócrita diciendo que el martes nosotros vamos a volvernos con la clasificación sí o sí. No, no lo estoy diciendo. Que es extremadamente difícil, lo es. Que tenemos armas para ir a pelearlo, lo tengo claro. Y yo confío que eso puede ser. Pero vuelvo a decirte, nosotros tomamos decisiones. Hubo un cambio importante en el club porque creemos que con estos futbolistas, con este cuerpo técnico, al final del año vamos a tener los resultados”, agregó.

Bava, por su parte, se mantuvo en la línea de Eguren. “No consideramos que hacemos todo bien. Evidentemente, no lo hacemos bien. Sí sabemos que vamos por el buen camino en cuanto al trabajo, después, lo que son los resultados, estamos de acuerdo. Soy el primero y el primer responsable que los resultados no se han dado, que fue un primer semestre para el olvido, que no fue un inicio, ni mucho menos, que todos esperamos. Eso es una realidad. Nadie está ocultando el sol con el dedo”.

“Lo que sí, digamos, en lo que respeta a mí, lo que es el trabajo, lo que es el profesionalismo, lo que es la actitud, la exigencia. Eso está. Eso está. Todos los días. Que no se den los resultados, sí. No se dan los resultados. Que trabajamos, nos dedicamos, estamos todo el día acá, buscándola de la manera, preocupados, ocupándonos de la situación. No tenga la menor duda. No tenga la menor duda. Es fútbol, pasan estas cosas. Es lógico. Es lógico que cuando no se den los resultados y hay una mejora en alguna fase, no se vea. Y no pretendo que la visualicen. O sea, la visión... cuando se den los resultados, ahí se van a ver lo que se hace bien, de repente lo que se apuntaló, las decisiones tomadas fueron oportunas o no. Hoy día hay que ser humilde, aceptar las críticas, callarse la boca, trabajar mucho para cuando llegue ese momento sí. Lo que no podemos hacer nosotros es hacer un harakiri permanentemente y empezar a volvernos locos, a tocar todos los botones para ver, porque bueno, es un momento que también hay que tener tranquilidad, confiar, en lo que uno hace es lo que uno hace bien sabiendo que hoy día no está dando rédito. Eso sin duda, sin duda. No es que hacemos todo bien. Pero sí, hacemos lo mejor posible, eso no quepa la menor duda”, sostuvo.

El intercambio con Sebastián Coates

El entrenador tricolor también fue consultado por las declaraciones que dijo el capitán Sebastián Eguren, quien días atrás señaló que el DT daba indicaciones pero a veces en la cancha los jugadores hacían otras cosas.

Sebastián Coates y Luciano Cosentino Foto: Dante Fernández/Focouy

“Lo que pasa es que es algo que no es únicamente de nosotros”, respondió. “Yo entendí, hablé con ellos, y es que sí, bueno, ellos están afín con la idea, afín con las cosas. Después, la decisión a saber si la tomás en parte por vos, en parte por lo que te dejan. El mal momento, porque es lógico, todos lo sabemos en el fútbol, que en la parte anímica juega un rol grandísimo. Porque cuando no se te dan las cosas, hay nerviosismo, te apuras, equivocás los caminos... Y bueno, en eso estamos. Se equivocaron los caminos, mostramos, corregimos, tratamos de corregir. Están convencidos con eso. Llega un momento, pasó el otro día, empezás perdiendo, empezás a equivocar los caminos, el nerviosismo está de local, querés ganar, empezás a saltar línea, por ponerte un ejemplo, y de repente no era lo que estaba estipulado, y ahí otra vez a reconvertir”.

“Es parte de esto, lamentablemente”, comentó. “Lo anímico juega un rol grandísimo en todo esto y obviamente se agravan, no se dan los resultados, tenés una expulsión, tenés un gol en contra, la ansiedad en la gente que es lógica hace que tomemos decisiones equivocadas. Te lo puedo decir porque estuvimos con Sebastián del otro lado y a veces pasa. En los momentos de fluidez que va todo bien, es fácil tomar una buena decisión, correcta, pero llega un momento que de repente satura esos momentos y estamos trabajando en todos los aspectos. En lo técnico, en lo táctico, en lo físico, en lo mental, para acercarnos a ganar, que cada decisión que tomen sea la correcta y cada uno tiene decisiones diferentes dentro del campo y fueron por ese lado. Pero bueno, ellos están afín con la idea, afín con sacar a esta situación, que es lo importante, estamos todos involucrados, no hay nadie que no se siente involucrado en este mal momento. Y bueno, creo que pasó por ahí un poco la declaración”.

“Esto termina cuando termina”

Eguren también fue consultado por su rol como manager general y sobre los argumentos que le trasladó al presidente Ricardo Vairo, al vicepresidente Flavio Perchman y a la Directiva para mantener a Bava en el cargo en este momento.

“En la conversación que tuvimos, incluso nosotros tuvimos una charla con Flavio (Perchman) y con Ricardo (Vairo), Incluso el domingo antes del partido no estábamos hablando de la continuidad del entrenador, ni nada de esto. Sí, vuelvo a decir, yo tengo la convicción, tengo la certeza de que nosotros fuimos a buscar al entrenador que nosotros necesitábamos y cuando hicimos el diagnóstico fue coincidente de las tres partes. Desde la directiva, el presidente, el cuerpo técnico y el área deportiva. Coincidimos qué era lo que nosotros creíamos habíamos hecho mal, qué podíamos corregir y el camino que íbamos a tomar. Fue un convencimiento del club”.

Jorge Bava Foto: Dante Fernández/Focouy

“Obviamente que los responsables del área deportiva somos nosotros. No hay dos vueltas. No estoy esquivando ninguna bala. Lo que sí es que el convencimiento que tuvimos fue de las tres partes. Y nosotros después de esos cambios vivimos tres partidos y el otro día tuvimos un partido que nos golpea y mucho. Y eso es entendible. Va a estar en la fortaleza que tengamos cada uno de nosotros en sostener y creer en algo que durante un tiempo largo lo meditamos, lo pensamos, lo discutimos y a partir de eso tomamos decisiones. Entonces yo soy un convencido de que cuando uno realiza todo esto después lo que tiene que tener es el temple para sostenerlo o no”, agregó.

Bava, en tanto, señaló que ante esa situación “hay que hacerse responsable”. “Obviamente que las expectativas que uno tiene al venir acá no son ni por asomo las que estás reflejando vos en cuanto al arranque. Pero estamos en esa situación y hay que asumirla y hacerse responsable. Y esto termina cuando termina. Y bueno, en lo personal me baso en la tranquilidad de haber vivido un momento como este. Diferente, con sus matices, pero la he vivido. Y trasladar esa tranquilidad al plantel, que hay una persona al frente que vivió momentos, y no hago alarde de los buenos momentos, sino de haber vivido malos momentos. Como jugador en lugar de ellos, como entrenador, me pasó a vivirlas, y bueno, creo que en ese lado tengo experiencia de las cosas malas, que a veces reflejan, y saber cómo salir de esa situación”.

Los fichajes y la relación con Vairo y Perchman

Consultado por Referí, Sebastián Eguren contó cómo manejaron el actual período de pases y los roles de las distintas partes a la hora de hacer fichajes.

“Nosotros lo que hicimos fue un diagnóstico de lo que nos estaba pasando. Puntualmente, lo que nosotros creímos más importante era lo que nos estaba pasando en la fase defensiva, que nosotros estábamos recibiendo una cantidad de goles importantes que nos daba, más allá de que ayer, incluso ayer lo volvimos a repetir con Jorge, la cantidad de expulsiones que nosotros recibimos no es normal, porque uno compite una gran cantidad de partidos con uno de menos, incluso bastante más de lo que pasa en una sola temporada, pero lo puntual era sí ir a buscar desde la fase defensiva, o sea lo que no nos estaba ocurriendo, ese diagnóstico nosotros se lo trasladamos a la dirigencia el día que yo hice una presentación, les dijimos qué perfil de futbolista íbamos a ir a buscar”, señaló.

“Sin nombres, obviamente que después con Ricardo y con Flavio sí, para poder trabajar sobre esos nombres. Coincidimos absolutamente todos en los futbolistas que íbamos a buscar y a partir de eso surgen los fichajes. O sea, el club tiene un presidente que es la máxima autoridad. Nosotros, dentro del área deportiva lo que hacemos es trabajar, igual que el cuerpo técnico, dando opciones de lo que nosotros creemos. Y a través de la confianza que nos tiene la institución es cuando se realizan los fichajes. Es un poco eso. Más allá de que en el camino siempre hay negociaciones en cuanto a lo económico, a veces se puede llegar o no. Pero en este periodo de pases nosotros fuimos a buscar el perfil de futbolista con nombre y apellido, que fue lo que nosotros logramos y que nos sentimos tranquilos de que los futbolistas que nosotros teníamos como primer plan fueron los que fuimos a buscar y los que pudimos traer”.

Francisco Calvo y Flavio Perchman Foto: @Nacional

Ante la mención sobre declaraciones que hizo el dirigente Javier Gomensoro, de que en un informe interno del club se señalaba que se buscaban jugadores con personalidad para reforzar el plantel, Eguren dijo que no iba a hacer declaraciones al respecto y explicó por qué. “Una de las cosas que cuando hablé en Directiva era que el informe que yo hacía era en el ámbito privado. Cualquier intervención que fuera pública, yo no iba a responder. Porque entiendo que el Club Nacional de Football tiene que ser y estar por encima de cualquier persona. Si alguien quería una opinión externa, de lo que internamente nosotros hablamos, yo no había respuesta”, dijo.

El manager tricolor no descartó la llegada de más refuerzos, pero dejó en claro que deben enfocarse en los jugadores que hoy forman parte del plantel. “Creemos que el plantel y el equipo necesitan de algo más, nosotros lo vamos a seguir trabajando. Pero entiendo que hoy, los futbolistas que tenemos son los que están hoy entrenando Los Céspedes, y a veces uno esperar por incorporaciones hace que no tome las mejores decisiones. Los futbolistas que están son los que nosotros tenemos, los que nosotros queremos y los que creemos que pueden cambiar la pisada. No estar esperando que vengan cosas de afuera, ni futbolistas ni nada externo, porque un poco es lo que decíamos, la responsabilidad es nuestra de todos los que estamos acá en Los Céspedes como para poder dar vuelta a la situación y en eso creemos nosotros”.

Con fuerzas pero sabiendo que pueden ser cesados

Tanto Eguren como Bava dijeron que tiene el temperamento para seguir en sus roles en este difícil momento, aunque saben que en el fútbol puede ser cesados de un día para otro.

“La fuerza la he sentido siempre”, dijo el manager. “Particularmente tengo una manera de ver, no mi profesión, sino la vida, es que ante cualquier situación, ya sea buena o mala, en este club vivimos la peor. No había manera de bajar los brazos. De ninguna manera. No te lo permite el club y yo no me lo permito en mi manera de vivir. Más allá de que entiendo que hoy si estamos sentados acá, porque si hubiéramos salido campeones, yo no estoy sentado acá. Si hubiéramos ganado la Serie 3 -0, no estoy sentado. Porque no es mi manera de ser, no lo siento. Entiendo que ante una situación difícil, nosotros es cuando tenemos que estar, y tenemos que estar mejor. Si yo no tuviera la fuerza de trabajar, no estoy en Nacional, porque este club y el lugar donde yo estoy, se necesita como lo mínimo y indispensable tener las fuerzas necesarias para afrontar, no cuando salís campeón, sino cuando las cosas no están bien”.

“Yo la siento y siento la misma confianza que les dije antes. La confianza en los futbolistas, la confianza en el cuerpo técnico y la confianza que en el trabajo que hicimos el resultado va a dar, el resultado va a estar. Obviamente que vuelvo a repetir de que no soy necio, no le voy a mentir a nadie porque sería un estúpido venir acá a sentarme adelante de muchísima gente hincha de Nacional que hace un esfuerzo enorme para ir a vernos, que las cosas están bien y que nos están saliendo de entrada. No, no es así. Pero sí, nosotros estamos convencidos del camino que estamos recorriendo”, destacó.

Eguren señaló que “estar en Nacional es dar resultados constantemente porque podés estar al otro día afuera”. “Yo creo que si aquella pelota de Ebere no entraba, yo no estaba. Y es lo más normal. Yo me fui de Nacional dos o tres veces ya y me tocó volver tres, cuatro veces. Es normal, es el club más importante del Uruguay y las exigencias son grandes”.

De todas formas, sostuvo que esa decisión sobre su continuidad no la decide él. “Todo lo que no dependa de mí no puedo decir ni hacer nada. Yo lo que sí doy respuestas son de lo que nosotros hacemos, de lo que puedo hacer y de lo que yo estoy capacitado para hacer. Después, sobre lo que evalúan de mí, lo que piensan de mí, no te puedo decir nada”.

Sobre su relación con Vairo y Perchman dijo que hablan todos los días. “De lo que pasa en el club, del día a día, de cómo fueron los entrenamientos, de hacia dónde vamos, de cómo van negociaciones, de absolutamente todo, de los estados de ánimo. Es normal porque tenemos una buena relación, pero una buena relación más allá de lo personal, una buena relación laboral. Ellos, como te dije, es la máxima autoridad del club. Flavio el dirigente encargado del área deportiva, entonces hablamos diariamente y no hablamos una vez, hablamos tres, cuatro, cinco veces lo que sea necesario para que el trabajo sea mejor”.

Jorge Bava Foto: Gastón Britos/Focouy

Por su parte, Bava dijo sentirse “absolutamente” respaldado en su cargo y que “no se ha tocado el tema”.

“No es algo que me compete. Estoy en una profesión que elegí y que en el momento que yo elegí estar acá, sabiendo lo que son los riesgos de ser un entrenador, y más aún un entrenador de un club tan grande como Nacional. No le temo a eso. Si no, hubiese elegido otra profesión. Estoy acá por pasión, porque me gusta lo que hago, y nada más. Si le voy a temer a que pueda estar sin trabajo, no te dediques a ser entrenador, te dedicas a otra cosa. Eso por primer lado. Pero nunca se tocó el tema. Lo que sí compete de uno es dar lo mejor, trabajar día a día, ser dedicado, profesional, exigir a los jugadores, exigirse uno mismo, exigir a su cuerpo técnico. Y bueno, los resultados después marcarán. No se están dando. Soy el primer responsable. Y no se están dando. Eso está más que claro. Pero bueno, uno tiene que ser comprometido, trabajar, trabajar, trabajar, dar lo mejor y bueno, después las otras cosas no dependen de uno. Pero para resumirte la pregunta, en ningún momento sentí esa desconfianza”.

Tras la conferencia, Eguren y Bava se retiraron de la sala para que el DT diera comienzo a un nuevo entrenamiento en la cancha, donde se verá si las declaraciones comienzan a dar efecto.