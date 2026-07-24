El precio del cordero sigue subiendo y ya vale 35% más que hace un año

El precio del cordero a faena cruzó en enero el récord de junio de 2011 (se situaba en US$ 5,51 por kilo) y siguió trepando semana a semana , con demanda firme de la industria por la escasa oferta disponible, en un momento de precios históricos que ha llevado a la carne ovina a superar los US$ 7.000 por tonelada .

Estos precios, sin antecedentes para la hacienda lanar, se sostienen en precios de exportación también al alza: se está colocando poco volumen de carne ovina a precios firmes que en los últimos 30 días promedian US$ 6.697 por tonelada, 30% más que hace 12 meses.

En la última semana el INAC solo contabiliza 25 toneladas embarcado, el equivalente a un contenedor negociado a US$ 8.978 por tonelada.

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La escasa actividad exportadora refleja la muy baja producción de carne ovina con una faena que en julio viene retrocediendo 42% respecto al año anterior y las interrupciones en la operativa del puerto de Montevideo.

En el acumulado anual las exportaciones de 4.844 toneladas indican una baja de 25% interanual y los ingresos de US$ 33 millones a la fecha son 3% inferiores a los de hace un año.

Brasil representa el 44% del monto exportado, los mercados de Medio Oriente 21%, Israel el 16% y China 10%.

Lana: al receso buscando un equilibrio

Cumplidas cuatro semanas de remates de la zafra 2026/27 el mercado australiano entró en el receso invernal de tres semanas con el Indicador de Mercados del Este (IME) en US$ 13,11 por kilo base limpia y una baja semanal de 1,5%.

El indicador se mantiene hace seis meses arriba de US$ 12 y encima de US$ 13 desde abril, picos de valores que solo se han registrado tres veces en este siglo y que a nivel local se traducen en precios de lana entre 60% y 100% superiores a los de un año atrás, dependiendo del diámetro.

La pausa de tres semanas podría dar tiempo al mercado para reajustarse, permitiendo que tanto compradores como vendedores reevalúen sus posiciones luego de un período de fuerte apreciación, considera el instituto australiano de la lana AWI.

Las ventas se retomarán el martes 18 de agosto cuando el volumen y la calidad de la lana que regrese al mercado serán cruciales para determinar si los precios se estabilizan cerca de los niveles actuales, proyecta AWI.

Mercado local de lanas

En el mercado local los negocios por lanas Merino súper finas manejan precios de US$ 11 a US$ 11,5 por kilo base sucia para el eje de 17 a 17,5 micras; US$ 10 por kilo vellón para fardos de 19 micras; y de US$ 8 a US$ 8,50 por kilo para diámetros de 20 a 21 micras.

En lanas cruza y Corriedale, que son las que más se apreciaron en el último año viniendo desde pisos muy bajos de valores, la referencia para lotes de 28 micras acondicionados con grifa verde se encuentra sobre US$ 2,20 por kilo vellón.

En 2026 se llevan exportados 20 millones de kilos de lana hasta la última semana, por US$ 122,7 millones, un volumen 5% superior al de 2025 y una facturación 50% superior a los US$ 81,8 millones de hace un año.