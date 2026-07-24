Un niño de 12 años fue asesinado y otras cinco personas resultaron heridas tras balacera durante picadas en Parque Rodó

Un niño de 12 años fue asesinado y otras cinco personas resultaron heridas en un ataque a disparos ocurrido durante la madrugada de este viernes en la zona de las canteras del Parque Rodó , donde se realizaba un encuentro de motos y autos en el que se desarrollaban picadas clandestinas , confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

El episodio ocurrió pasadas la 01:00, sobre el tramo de la rambla ubicado entre las canteras y el Club de Golf , en el sector donde se encuentran los clubes de pesca.

De acuerdo con la información recabada en primera instancia por Telemundo (Canal 12), la mayoría de las víctimas pertenecería a un clan que opera en Villa Española , una línea de investigación que ahora analizan los investigadores.

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Videos registrados por personas que estaban en el lugar muestran el momento en que se escucha una intensa ráfaga de disparos. Tras los tiros, decenas de personas abandonaron la zona rápidamente.

Luego del ataque, dos vehículos particulares trasladaron a cuatro de los heridos al Hospital Pasteur, donde los médicos constataron que presentaban múltiples heridas de arma de fuego. Otras dos personas lesionadas fueron llevadas a otro centro de salud.

Sobre las 02:00 se confirmó el fallecimiento de un niño de 12 años, una de las víctimas del ataque.

Los otros tres heridos ingresados al Hospital Pasteur tienen 14, 22 y 54 años. Hasta el momento no trascendió el estado de salud de las otras dos personas lesionadas.

Las picadas clandestinas en ese sector de la rambla vienen siendo denunciadas desde hace tiempo por vecinos de la zona. Si bien la Intendencia de Montevideo y la Policía han implementado distintas medidas para intentar controlar la situación, las concentraciones continúan registrándose.

El caso quedó a cargo del Departamento de Homicidios y de la Fiscalía, que trabajan para identificar a los autores del ataque y establecer el móvil del hecho.