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Luis Suárez fue elegido mejor jugador de la fecha de la MLS por su doblete con Inter Miami ante Chicago Fire

El uruguayo dio la vuelta al marcador transformando un penal en la primera mitad y anotando el 2-1 en la segunda parte

24 de julio de 2026 7:24 hs
Luis Suárez con el premio de MVP del partido ante Chicago Fire, luego fue elegido mejor jugador de la fecha

Luis Suárez con el premio de MVP del partido ante Chicago Fire, luego fue elegido mejor jugador de la fecha

Foto: AFP

El uruguayo Luis Suárez fue elegido el mejor jugador de la jornada 16 y 17 de la Major League Soccer (MLS) gracias a sus dos goles contra el Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski, que dieron la victoria al Inter Miami por 3-2.

La liga norteamericana destacó que Suárez "hizo una actuación clínica" que ayudó a mantener a Inter Miami en la segunda posición de la Conferencia Este, con 34 puntos, cinco menos que Nashville.

El delantero dio la vuelta al marcador transformando un penal en la primera mitad y anotando el 2-1 en la segunda parte, después de que el Chicago Fire se adelantara tras una pifia del guardameta del conjunto de Miami.

Además, fue suyo el disparo que dio lugar al 3-2 definitivo, después de que el portero rival rechazase el tiro y el balón lo empujase a la red el canterano del Inter Miami, Preston Plambeck.

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Luis Suárez celebra uno de sus goles con el Inter Miami ante el Chicago Fire

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Ocho goles en la temporada

Suárez ya suma ocho goles en lo que va de MLS, situándose como el segundo máximo artillero del Inter Miami, por detrás de Lionel Messi, con doce tantos.

El doblete sirvió para que el uruguayo se redimiera de su ausencia en el Mundial. A sus 39 años, fue la primera vez en su carrera en que no fue convocado para el máximo torneo de selecciones.

Es la primera ocasión que Suárez es nombrado mejor jugador de la jornada este año, y la cuarta desde que llegó a la MLS en diciembre de 2023.

EFE

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