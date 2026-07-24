Luis Suárez fue elegido mejor jugador de la fecha de la MLS por su doblete con Inter Miami ante Chicago Fire

El uruguayo Luis Suárez fue elegido el mejor jugador de la jornada 16 y 17 de la Major League Soccer (MLS) gracias a sus dos goles contra el Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski , que dieron la victoria al Inter Miami por 3-2.

La liga norteamericana destacó que Suárez "hizo una actuación clínica" que ayudó a mantener a Inter Miami en la segunda posición de la Conferencia Este, con 34 puntos, cinco menos que Nashville.

El delantero dio la vuelta al marcador transformando un penal en la primera mitad y anotando el 2-1 en la segunda parte, después de que el Chicago Fire se adelantara tras una pifia del guardameta del conjunto de Miami.

Además, fue suyo el disparo que dio lugar al 3-2 definitivo, después de que el portero rival rechazase el tiro y el balón lo empujase a la red el canterano del Inter Miami, Preston Plambeck.

Sin Lionel Messi, Luis Suárez se puso al Inter Miami al hombro y anotó un doblete en la victoria ante Chicago Fire por la MLS: mirá sus goles

Resonante pase de Inter Miami: el exrival de Luis Suárez y Lionel Messi con Real Madrid que será nuevo compañero de ambos

Luis Suárez celebra uno de sus goles con el Inter Miami ante el Chicago Fire Foto: Inter Miami

Ocho goles en la temporada

Suárez ya suma ocho goles en lo que va de MLS, situándose como el segundo máximo artillero del Inter Miami, por detrás de Lionel Messi, con doce tantos.

El doblete sirvió para que el uruguayo se redimiera de su ausencia en el Mundial. A sus 39 años, fue la primera vez en su carrera en que no fue convocado para el máximo torneo de selecciones.

Es la primera ocasión que Suárez es nombrado mejor jugador de la jornada este año, y la cuarta desde que llegó a la MLS en diciembre de 2023.

El uruguayo sigue brillando.



Congratulations to Luis Suárez on being named @MLS Player of the Matchday!



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EFE