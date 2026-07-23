El barbero uruguayo que le cortó el pelo a Lamine Yamal, peinó a Marc Cucurella y a otros campeones de España a lo largo del Mundial 2026

Le cortó el pelo a Lamine Yamal , acomodó las trenzas de Nico Williams y aprolijó los rulos de Marc Cucurella . El uruguayo Nicolás Jaffe fue el barbero de la selección de España , campeona del mundo, a lo largo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Nacido en Maldonado y radicado desde hace años en Miami, cuya historia contó a Referí en la Copa América 2024 de Estados Unidos luego de cortarle a Luis Suárez y Lionel Messi, siguió al combinado de la roja en distintas sedes de la Copa del Mundo.

Así viajó desde Miami a Atlanta para comenzar su periplo. Después fue a Los Angeles, pasando luego por Guadalajara donde la roja jugó ante su Uruguay, Dallas frente a Portugal y Francia, entre otras sedes, hasta que terminó con la final del pasado domingo en New Jersey/New York.

“Casi un mes fuera de casa, lejos de mi familia, de mi negocio y de mi vida de todos los días, pero compartiendo momentos inolvidables con seres humanos increíbles”, contó el uruguayo sobre su trabajo junto a la selección española.

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“Tuve la oportunidad de conocer no solamente a excelentes profesionales, sino también a excelentes personas. Gracias por el respeto, por la confianza, por el cariño, por la buena onda, por la predisposición y por hacerme sentir uno más desde el primer momento”, agregó.

El barbero uruguayo Nicolás Jaffe junto a Lamine Yamal

“Después de todo lo vivido, no solamente me llevo experiencias y recuerdos para toda la vida. Me llevo amistades, me llevo amigos y momentos que van a quedar guardados para siempre en mi corazón”.

El partido de España contra Uruguay

Jaffe tuvo un momento especial debido a que España fue rival de Uruguay en la última fecha de la fase de grupos, algo que sabía que le iba a generar un cruce de sentimientos, aunque se enfocó en ser profesional y llevar adelante su trabjo.

“Me jodieron toda la tarde por el tema de Uruguay, pero qué tipazos, muy buena gente”, comentó sobre los jugadores de la roja y el trato que tuvo en la previa del partido en el que la celeste quedó eliminada del Mundial 2026.

“Sabían que se iban a enfrentar con nosotros, yo siempre de Uruguay de corazón, pero me tocó trabajar en la vereda de enfrente. Pero en lo laboral, siempre lo separo de lo personal. Siempre de Uruguay de corazón. Los tipos son de 10, de primera”, dijo sobre los jugadores españoles.

El barbero uruguayo Nicolás Jaffe junto a Borja Iglesias

Tras el partido, contó cómo fueron sus sensaciones en el estadio de Guadalajara. “Llegué al estadio con la piel de gallina. Y cuando empezó a sonar el himno… desapareció todo lo demás. No importaba dónde estaba. En ese momento fui simplemente un uruguayo cantándole a su país, con los ojos llenos de lágrimas. Nunca imaginé vivir un partido así. Tan cerca de una selección a la que admiro profundamente, pero con el corazón latiendo por el país que me vio nacer”.

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La final y los mensajes de los jugadores de España

Con su valija con el escudo de Uruguay, selección a la que le cortó en la Copa América, Nico siguió con su trabajo junto a España. Estuvo cortandoles en la previa del partido ante Portugal, donde pudo ver a su ídolo Cristiano Ronaldo, también en la semifinal con Francia en Dallas, hasta llegar a la final del Mundial 2026 ante Argentina el pasado domingo en el Metlife Stadium.

El barbero uruguayo Nicolás Jaffe junto a Pedro Porro

El uruguayo se sacó fotos con varias figuras de la roja quienes lucieron sus cortes, como Lamine Yamal, Marc Cucurella, Pedro Porro, Nico Williams, Alex Baena, Pedri, Dani Olmo, Borja Iglesias, Pau Cubarsí y otros más.

Además, le obsequiaron camisetas de la selección como también de sus clubes.

La buena onda de los jugadores de España también quedó plasmada en sus redes sociales, donde le dejaron mensajes en Instagram.

El barbero uruguayo Nicolás Jaffe junto a Nico Williams

“Voy a estar eternamente agradecido con cada uno de ustedes y con la vida por permitirme vivir esta locura. A veces todavía me cuesta entender todo lo que está pasando, pero intento disfrutar, agradecer y seguir caminando”, escribió Nico en un mensaje con fotos de los campeones del mundo, que tuvo respuestas de Borja Iglesias, “eres un grande” le escribió, así como de Pedro Porro y Alex Baena.

Por último, el uruguayo dejó un mensaje a sus seguidores. “Y para todos los que están del otro lado: no dejen de soñar. Muchas veces la vida termina llevándote a lugares que un día parecían imposibles. Sigan trabajando, sigan creyendo y, sobre todo, no dejen de intentarlo”.

El barbero uruguayo Nicolás Jaffe junto a Dani Olmo

El barbero uruguayo Nicolás Jaffe junto a Merino

El barbero uruguayo Nicolás Jaffe junto a Pau Cubarsí