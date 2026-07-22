Agustín Canobbio recibió el interés de un club europeo para dejar Fluminense de Brasil

El delantero uruguayo Agustín Canobbio retornó a los entrenamientos con Fluminense para encarar la segunda parte del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, luego de su participación con la selección uruguaya en el Mundial 2026, con la que quedó eliminado en la fase de grupos.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El futbolista, incluso, fue expulsado en el último encuentro celeste en la derrota 1-0 ante España, quien tiempo después se coronaría campeón del mundo.

Mientras en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), siguen aguardando por la sanción de la FIFA por este partido, el futbolista recibió la oferta de un club europeo para dejar Fluminense.

Krasnodar, de Rusia, está interesado en fichar a Agustín Canobbio.

La Chispa, el proyecto deportivo de jóvenes del INISA: "Ese brillo que no se apaga"

El nuevo problema que tiene Darwin Núñez con Al-Hilal, mientras sigue con su club de pretemporada en Austria

El club europeo realizó consultas sobre el jugador, pero Fluminense informó que aún no hay una oferta oficial por el delantero.

Canobbio es considerado uno de los jugadores clave en el plantel de Fluminense y, en 2026, suma nueve participaciones en goles en 27 partidos.

El festejo de Agustín Canobbio tras su gol para Fluminense

Tras el Mundial 2026, el uruguayo volvió a jugar con su equipo por el Brasileirao el pasado viernes, donde tuvo una buena actuación contra Bragantino. Dio la asistencia para el gol del empate de Ignácio.

Internamente, el jugador es considerado uno de los activos principales del club y figura en la lista de jugadores que podrían ser traspasados si llega una oferta oficial. El delantero fue titular indiscutido con Luis Zubeldía y se encuentra entre los 10 jugadores más utilizados por el entrenador en 2026.

Canobbio llegó al Fluminense en 2025 y, hasta la fecha, acumula 85 partidos, 19 goles y ocho asistencias con el equipo de Río de Janeiro.