El árbitro Andrés Matonte reconoció que "fue un error" no haber expulsado a Bruno Zuculini de Nacional ante Wanderers por el Torneo Intermedio

Nacional perdió 2-1 ante Wanderers el viernes pasado en el Gran Parque Central en el marco de la sexta fecha del Torneo Intermedio y dejó puntos trascendentes por el camino que hicieron que al otro día, su eterno rival, Peñarol, le sacara 8 unidades en la Tabla Anual tras su goleada por 3-0 sobre Boston River.

El árbitro de ese partido fue Andrés Matonte, quien cometió un error importante, al no mostrarle la segunda amarilla, y por consiguiente, la tarjeta roja, al volante argentino Bruno Zuculini.

Vale recordar que, el futbolista tricolor había sido amonestado a los 15 minutos y jugó condicionado el resto del encuentro.

Pero sobre los 72', bajó de atrás a Jonás Luna de Wanderers cuando estaba por ingresar al área. Matonte ni siquiera pitó falta, cuando esta había sido clarísima.

El Flaco López de Palmeiras es elogiado por su actitud en la premiación de España en el Mundial 2026: "El único argentino que demostró respeto"

La difícil situación de Sergio Rochet en Internacional de Porto Alegre: se recupera de una lesión y el club contrató a un arquero que ganó dos veces la Copa Libertadores

Y menos de 1 minuto después, Zuculini volvió a barrer al mismo futbolista y Matonte sí esta vez cobró la falta, pero no mostró la tarjeta.

Andrés Matonte reconoció su error

Andrés Matonte reconoció este martes que se equivocó y que debió haberle mostrado la segunda tarjeta amarilla a Bruno Zuculini, y la consiguiente roja.

En El Espectador Deportes, indicó: "En el momento no consideré que fuera para tarjeta amarilla, pero ¿quién no se equivoca en lo que hace? Después, viéndolo en la tele, me fue más fácil analizar si era para tarjeta amarilla. Fue un error del momento. Perfectamente podía caberle una (segunda) tarjeta amarilla".