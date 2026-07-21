La difícil situación de Sergio Rochet en Internacional de Porto Alegre: se recupera de una lesión y el club contrató a un arquero que ganó dos veces la Copa Libertadores

Sergio Rochet se puso a las órdenes del técnico uruguayo Paulo Pezzolano en Internacional de Porto Alegre, luego de haber participado y jugado con la selección uruguaya en el Mundial 2026, en el que no le fue bien, al igual que había acontecido en Qatar 2022.

Los celestes volvieron a quedar eliminados en la fase de grupos de la Copa del Mundo, y el golero ingresó los últimos 45 minutos ante España ante la decisión de Fernando Muslera de no volver al terreno luego del gol de Álex Baena tras un error suyo, para el 1-0 de quienes luego fueron campeones mundiales.

El futbolista ya se puso a las órdenes de Pezzolano tras sus vacaciones luego del Mundial.

Rochet se puso a disposición del entrenador para estar en el plantel de Inter que juega este miércoles 22 contra Cruzeiro por la Serie A del campeonato brasileño, más conocido como Brasileirao, que jugarán como locales en el Estadio Beira Río.

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No obstante, su situación no es sencilla, ya que, según expresan medios brasileños, se ha recuperado de una nueva hernia de disco.

Más allá de esto, Rochet ahora tendrá una mayor competencia en su puesto, ya que en las últimas horas, Internacional contrató a un nuevo arquero.

Se trata de Matheus Cunha, quien fuera compañero de Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás De la Cruz en Flamengo, con el que ganó dos veces la Copa Libertadores y una vez el Brasileirao, dos Copas Brasil y una Supercopa Brasileña, además de tres Campeonatos Cariocas.

El nuevo golero tiene 25 años y firmó contrato hasta mediados de 2027.

El director deportivo de Inter, Fabinho Soldado, reveló este lunes los motivos que lo llevaron a fichar al Matheus Cunha procedente del Cruzeiro a préstamo.

Una de las razones citadas por Soldado en la conferencia de prensa de presentación de Matheus fue que conoce al jugador desde hace muchos años. Trabajaron juntos en el Flamengo, club donde el entrenador estuvo al frente del equipo desde 2017 hasta 2024. Cunha fue el golero de los cariocas desde 2021 hasta 2025.

“Nuestros dos entrenadores de arqueros (Rogério Maia y Eduardo Melgarejo) también conocen a Matheus, trabajaron con él y saben cómo ayudarlo a luchar por un puesto en la titularidad. Pero eso depende del entrenador Paulo Pezzolano. Esto es importante para nosotros. Creemos firmemente en ello”, indicó.