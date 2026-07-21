Emiliano Alfaro en Quedó Picando: su vínculo con Lionel Scaloni, excompañero de la Lazio, y la comparación con el Maestro Tabárez

El entrenador Emiliano Alfaro habló sobre su vínculo con Lionel Scaloni , técnico de la selección argentina que viene de perder la final del Mundial 2026 y excompañero suyo en la Lazio de Italia , en una entrevista con Quedó Picando, el programa de deportes del streaming de El Observador.

Alfaro y Scaloni coincidieron durante varios meses en Lazio en 2012 , y el uruguayo recordó que el argentino ya era "un entrenador en el vestuario". "Veía, analizaba mucho la parte táctica, te daba consejos de orden táctico en los entrenamientos, en los partidos . No jugaba mucho en su última etapa, pero siempre desde afuera en un entretiempo, un tipo muy analítico de lo táctico", relató el extécnico de Liverpool.

También destacó que Scaloni era "un tipo super positivo" , que "sabe muy bien que en el fútbol cuando ganás parece que sos Dios y cuando perdés sos un desastre, pero que eso no es la realidad y que el equilibrio en todas las cosas es lo que termina siendo más importante".

"Él le dio para mí, en la esencia de esta selección, justamente el equilibrio . Vos lo escuchaste campeón del mundo y nunca fue arrogante, nunca fue soberbio , nunca se paró en esa postura del Dios que logró el campeonato mundial", continuó Alfaro, que indicó que en este Mundial el argentino le recordó a Óscar Tabárez, el Maestro , cuando decía que "disfruten el proceso, disfruten el momento, porque en definitiva hay que darle valor a lograr lo que la selección argentina ha logrado en todo este proceso".

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"No por perder esta final esto ha sido un fracaso, sino que todo lo contrario, están en un proceso sumamente positivo", agregó.

Alfaro marcó que en una ocasión le preguntó al entrenador del país vecino "qué había hecho distinto" para ganar un Mundial, y Scaloni le contestó que hizo "lo mismo que puede hacer cualquier otro entrenador", pero sobre todo "tratar de descomprimir, de sacar presión y de armar un grupo no solo de jugadores que sientan y que tengan ese sentido de pertenencia, sino un equipo técnico que son hermanos de él".

El exdelantero fue consultado sobre si la conferencia de Scaloni posterior a la final del Mundial tuvo un olor a despedida, y se preguntó "qué más puede hacer" el DT en la selección argentina. "No estoy en la piel y es imposible ponerme en ese lugar porque las emociones deben ser tremendas. Entiendo de que más de lo que ha logrado, sin Messi, reconstruir un equipo para volver, porque la gente te exige...", soslayó.

Al DT también le preguntaron si le sorprendió que su excompañero no colocara a Lautaro Martínez en la final, y aunque reconoció que le llamó "mucho la atención", también entiende la "visión del entrenador" de que "a veces acumular centrodelanteros porque sí tampoco te quiere decir que vas a patear más al arco, que vas a tener más situación de gol".

También habló sobre las críticas que está recibiendo Giuliano Simeone, a quien conoce desde pequeño porque fue dirigido por su padre Diego Simeone en San Lorenzo, por errar un gol sobre la hora que le hubiese dado el empate a Argentina. "En esos momentos lo que hay que tener es equilibrio, paciencia y seguir trabajando. Es la única forma de darle vuelta", contestó.

Repasá la entrevista completa de Emiliano Alfaro con Quedó Picando:

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