Ante la llegada de Tesla, edil blanco pidió a la IM que analice adecuaciones para permitir sistemas avanzados de asistencia a la conducción

El edil del Partido Nacional, Juan Ignacio Abdala, le pidió a la Intendencia de Montevideo (IM) que analice adecuaciones reglamentarias necesarias para permitir sistemas avanzados de asistencia a la conducción, tras la llegada de Tesla a Uruguay.

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Recientemente la empresa desembarcó oficialmente en Uruguay con el lanzamiento de los modelos Model 3 y Model Y, cuyos precios parten desde US$ 32.990.

El representante de la oposición envió una minuta a la comuna en que detalla que "resulta urgente que la Intendencia de Montevideo estudie la normativa departamental vigente y analice las adecuaciones reglamentarias necesarias para permitir la utilización de sistemas avanzados de asistencia a la conducción, en coordinación con las autoridades nacionales" y entre ellas nombra al Ministerio de Transporte y a la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

"El sistema 'Full Self-Driving (supervised)' permite asistir al conductor en la navegación de una ruta, la dirección del vehículo, los cambios automáticos de carril, así como otras maniobras habituales de conducción", explica el edil, quien detalla que "según los estudios de las empresas del rubro, la utilización de estos sistemas reduce significativamente la probabilidad de que el vehículo se vea involucrado en siniestros de tránsito".