Guerra de precios: ¿cómo entra a competir Tesla con los 10 autos más vendidos del mercado?

Elon Musk lo hizo de nuevo. El primer billonario del mundo avanza agresivamente hacia América Latina. El empresario que eligió Uruguay por su posicionamiento en electromovilidad llega al país con un esquema de precios sorpresivamente bajos para el mercado en un segmento eléctrico y de gama media y alta. Pero, ¿cómo se comparan sus precios con los más vendidos del mercado?

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Según la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay, los 10 modelos más vendidos en el último semestre del 2026 fueron: Yuan Pro de BYD (2.022 unidades), BYD Seagull (1.556), Renault Kwid (1.006), Novo Hyundai HB20 (900 unidades), Suzuki Dzire (898), Chevrolet Spark (815) Geely EX2 (801), Chevrolet Onix (801), Geely EX5 (679) y Dongeng Nammi (con 648 unidades vendidas).

A través de un mensaje en X, Elon Musk compartió el sitio web de Tesla en Uruguay donde se da cuenta de los precios de los dos modelos que se venderán en la primera etapa: Tesla Model 3 y Model Y . El primero tendrá un precio base de US$ 32.990, el segundo se venderá a partir de US$ 36.490.

Tesla revela los precios de sus primeros modelos en Uruguay: el mensaje de Elon Musk

Estos precios son significativamente más bajos que los que se ofrecen en el mercado local (que llegaron al país mediante importaciones particulares). Sin embargo, si se comparan sus precios con el resto del mercado automotor, Tesla —que llega a competir en un segmento medio a nivel de precios con alta gama en tecnología— tiene valores más elevados que los 10 que hoy eligen la mayoría de los uruguayos, pero competitivos con los del segmento medio.

Los precios de los 10 más vendidos del mercado uruguayo

En el caso de la SUV más vendida del mercado, la Yuan PRO de BYD, su precio parte desde los US$27. 990.

En tanto BYD Seagull el hatchback más vendido en el último semestre parte desde US$ 19.990 en su modelo de entrada.

El Renault Kwid, el primero del listado que no es eléctrico tiene un precio de venta que parte desde los US$ 13.800.

Lo sigue en el listado el Novo HyundaI HB20 que parte desde los US$ 15.990.

El Suzuki Dzire Hibrido parte desde los US$ 18.990.

Chevrolet Spark en su modelo eléctrico tiene un precio base de US$ 23.900.

La SUV de Geely EX2 tiene un precio de partida de US$ 20.490.

El Chevrolet Onix a combustión, uno de los más populares de la marca en Uruguay, parte desde los US$ 18.990.

La Geely EX5 es otro de los SUV compactos del mercado eléctrico que forma parte de los más vendidos del semestre y cuyo precio parte desde los US$ 31.990.

El que cierra el listado es el Nammi de Dongfeng, otro de los vehículos de gama de entrada de los eléctricos que tiene un valor de venta de US$ 19.990.

Los Tesla que duplican el precio de la marca en Uruguay

En Mercado Libre Uruguay, ningún Tesla usado baja del precio de lista de uno nuevo.

El Model Y usado de menor precio es un 2023 Long Range AWD en el Centro de Montevideo a US$ 39.900: US$ 3.410 más que un Model Y nuevo de fábrica.

De ahí para arriba, la brecha se dispara. Un Model Y 2025 RWD Juniper en Punta del Este pide US$ 75.000, cuando ese mismo modelo nuevo figura en la tienda oficial a US$ 36.490: US$ 38.510 de diferencia. Un 2025 en la misma zona aparece a US$ 69.990 y un 2023 Performance en La Tahona, a US$ 64.900.

Con el Model 3 pasa lo mismo. El usado más barato es un 2023 a US$ 42.000 en Punta del Este: US$ 9.010 arriba del Model 3 nuevo de US$ 32.990. Un 2024 RWD en Carrasco y un 2025 Highland RWD en Punta del Este piden US$ 51.900, por encima incluso del Model 3 Performance nuevo, que es el tope de gama a US$ 49.990.

En Mercado Libre también se venden autos Tesla que aún no están a la venta de manera oficial. Hay un Model S Plaid 2022 de 1.020 caballos, en Parque Miramar, que se ofrece a US$ 99.800. En tanto, el catálogo oficial se limita al Model 3 y al Model Y y se avisa que venderán el Cybertruck en el futuro.