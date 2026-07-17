Comienza nueva etapa de obras en avenida Centenario: habrá cortes, desvíos y restricciones de estacionamiento

La Intendencia de Montevideo (IM) iniciará el próximo 20 de julio un nuevo tramo de obras sobre avenida Centenario , que implicará cortes nocturnos de tránsito, desvíos de varias líneas de ómnibus y restricciones para estacionar.

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Las tareas se desarrollarán sobre la senda este , entre avenida Italia y Escuder Núñez , y consistirán en la reparación del pavimento mediante el fresado de la carpeta existente y la colocación de una nueva capa asfáltica.

Según informó la comuna, la mayor parte de los trabajos se realizará durante la noche para reducir el impacto sobre la circulación y acelerar los plazos de la obra.

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Entre las 20:00 y las 6:00 habrá corte total del tránsito en el tramo intervenido.

En tanto, entre las 7:30 y las 17:30 se llevarán a cabo trabajos puntuales de reposición de cordones y bacheo en sectores donde la base de hormigón presenta fallas.

Durante el día, la circulación se mantendrá con cierres parciales de media calzada, según el avance de la obra.

La IM solicitó además la colaboración de los vecinos para no estacionar vehículos de lunes a viernes en el tramo afectado, a fin de facilitar la ejecución de los trabajos.

Las obras estarán a cargo de la empresa CVC y, debido a las tareas nocturnas, se entregarán protectores auditivos a los residentes de la zona para mitigar las molestias por el ruido.

Si las condiciones meteorológicas lo permiten, los trabajos se extenderán hasta el 31 de julio.

Desvíos de ómnibus

Durante los cortes nocturnos, entre las 20:00 y las 6:00, las líneas 76, 115, 185, 186, 316 y 328 modificarán su recorrido por avenida Italia, Escuder Núñez y avenida Centenario.

En ese horario quedarán suspendidas las paradas ubicadas en avenida Centenario y Belgrano y avenida Centenario y República Dominicana.

Como alternativa, funcionarán paradas provisorias en Escuder Núñez y Belgrano y Escuder Núñez y República Dominicana.