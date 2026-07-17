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Investigan extraños rituales en un cementerio de Lavalleja: mujer tenía prohibido el ingreso pero concurría fuera de horario a dejar velas sobre tumbas

La denuncia fue presentada por las autoridades del cementerio de Mariscala, quienes aseguran que la mujer ingresaba fuera del horario de atención

17 de julio de 2026 11:04 hs
20250424 Cementerio del Buceo. Día de los muertos.
Foto: Inés Guimaraens

La Policía de Lavalleja investiga una denuncia por un presunto delito de vilipendio de sepulcros y urnas luego de que las autoridades de un cementerio denunciaran que una mujer realizaba rituales sobre panteones y nichos.

Según el parte policial, los episodios ocurrieron en el cementerio de Mariscala, localidad de unos 1.700 habitantes ubicada en el este del departamento.

De acuerdo con la denuncia, la mujer concurría al lugar para encender velas sobre panteones y urnas y dejar monedas tanto en esos lugares como en la entrada del cementerio antes de retirarse.

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Las autoridades del cementerio señalaron además que la mujer "no es oriunda de la localidad" y que, en un principio, realizaba esos rituales durante el horario de trabajo de los funcionarios.

Sin embargo, según la denuncia, luego de que el personal le prohibiera hacerlo comenzó a ingresar fuera del horario de funcionamiento por la parte trasera del cementerio.

La Jefatura de Policía de Lavalleja procura ahora identificar y localizar a la mujer para avanzar en la investigación. El caso quedó en manos de la fiscal de 2° turno de Lavalleja, Marlene Canosa, quien dirige las actuaciones.

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