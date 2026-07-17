Investigan extraños rituales en un cementerio de Lavalleja: mujer tenía prohibido el ingreso pero concurría fuera de horario a dejar velas sobre tumbas

La Policía de Lavalleja investiga una denuncia por un presunto delito de vilipendio de sepulcros y urnas luego de que las autoridades de un cementerio denunciaran que una mujer realizaba rituales sobre panteones y nichos.

Según el parte policial, los episodios ocurrieron en el cementerio de Mariscala , localidad de unos 1.700 habitantes ubicada en el este del departamento.

De acuerdo con la denuncia, la mujer concurría al lugar para encender velas sobre panteones y urnas y dejar monedas tanto en esos lugares como en la entrada del cementerio antes de retirarse.

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Las autoridades del cementerio señalaron además que la mujer "no es oriunda de la localidad" y que, en un principio, realizaba esos rituales durante el horario de trabajo de los funcionarios.

Sin embargo, según la denuncia, luego de que el personal le prohibiera hacerlo comenzó a ingresar fuera del horario de funcionamiento por la parte trasera del cementerio.

La Jefatura de Policía de Lavalleja procura ahora identificar y localizar a la mujer para avanzar en la investigación. El caso quedó en manos de la fiscal de 2° turno de Lavalleja, Marlene Canosa, quien dirige las actuaciones.