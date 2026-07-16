El mensaje de Elon Musk por la llegada de Tesla a Uruguay y el precio al que se venderán los dos primeros modelos

El magnate Elon Musk , fundador de la automotriz Tesla , se refirió en su cuenta de X a la llegada de la empresa a Uruguay.

Musk escribió un breve mensaje que dice " Tesla now in Uruguay " y compartió el enlace a la nueva página web de la firma en Uruguay, donde figuran los precios a los que se venderán los dos primeros modelos que comercializará en Uruguay (más allá de que ya existen vehículos que circulan en el país porque fueron importados de forma independiente).

En la página web figuran tres modelos destacados , aunque solo dos de ellos se venderán en esta primera etapa : se trata del Tesla Model 3 y Model Y . Más adelante llegará el famoso Cybertruck (que todavía no está disponible para ordenar).

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En el caso del Model 3 se ofrecerá en tres versiones con autonomías que irán desde los 534 kilómetros a los 750 . El precio de venta básico (sin accesorios o upgrades agregados) irá desde los US$ 32.990 a los US$ 49.990 .

El Model Y, en tanto, tiene una autonomía de 466 kilómetros y un precio que irá desde los US$ 36.490 a los US$ 41.490, según la versión.

La empresa había anunciado en los últimos días su desembarco en Uruguay, con el objetivo de acercar su ecosistema tecnológico a un mercado que, según aseguró en un comunicado, se consolidó como "uno de los líderes regionales en la adopción de vehículos eléctricos".

Hasta el 2023 la presencia de Tesla en Sudamérica fue limitada y estuvo a cargo de importadores independientes. Sin embargo, ese año la empresa desembarcó en Chile, mercado en el que abrió su primera tienda física en la región y que hoy se prepara para convertirse en el primer país sudamericano en incorporar el sistema de Autoconducción Total (Full Self-Driving o FSD) de Tesla.

Ahora, sin embargo, sumará a sus planes a Uruguay y Argentina.

En Argentina, en tanto, firmó un acuerdo estratégico con YPF, la principal compañía energética del país, para crear corredores eléctricos con supercargadores.