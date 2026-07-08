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La propuesta latina que busca seducir a Elon Musk para instalar puertos espaciales en la región

La iniciativa apunta a aprovechar la ubicación estratégica a fin de desarrollar un complejo de lanzamientos que complemente la expansión internacional.

8 de julio de 2026 13:01 hs
Propuesta de un nuevo polo aeroespacial en América Latina

Propuesta de un nuevo polo aeroespacial en América Latina

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó públicamente su propuesta formal para atraer a SpaceX y convertir al golfo de Urabá en un nuevo polo aeroespacial.

La iniciativa apunta a aprovechar la ubicación estratégica de la región para desarrollar un complejo de lanzamientos que complemente la expansión internacional de la empresa fundada por Elon Musk.

A través de un mensaje dirigido al empresario estadounidense, Rendón sostuvo que el departamento reúne condiciones geográficas y logísticas para albergar futuras operaciones de la compañía. El proyecto pone el foco en el golfo de Urabá, una región que también concentra importantes inversiones portuarias y de infraestructura para el comercio internacional.

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La propuesta surge después de que SpaceX señalara que busca expandir su capacidad de lanzamiento ante el objetivo de realizar miles de vuelos anuales con Starship. La empresa explicó que, para alcanzar esa meta, será necesario contar con instalaciones adicionales tanto en Estados Unidos como en otros países.

¿Por qué Urabá podría ser ideal para los nuevos polos aeroespaciales de Elon Musk?

Uno de los principales argumentos señalados por Antioquia es la cercanía del golfo de Urabá al ecuador terrestre. Esa ubicación permite aprovechar mejor la velocidad de rotación del planeta, lo que puede traducirse en un menor consumo de combustible para determinadas misiones espaciales.

A ello se suma el desarrollo de Puerto Antioquia y otras obras de conectividad vial que buscan transformar a Urabá en uno de los principales nodos logísticos de Colombia y de América Latina. La combinación de infraestructura portuaria, acceso al mar Caribe y disponibilidad de grandes extensiones de terreno es vista como un factor favorable para un proyecto de este tipo.

Rendón afirmó que Antioquia cuenta con talento humano, capacidad de innovación y una ubicación privilegiada para convertirse en un aliado estratégico de SpaceX en su expansión internacional.

La iniciativa colombiana llegó tras una publicación oficial de SpaceX en la red social X, donde la empresa indicó que explora nuevos sitios de lanzamiento debido al crecimiento previsto del programa Starship.

El sistema Starship está diseñado para transportar grandes cargas útiles y, en el futuro, realizar misiones hacia la Luna y Marte. Para sostener una alta frecuencia de lanzamientos, la compañía considera necesario incorporar nuevos complejos espaciales además de sus instalaciones actuales en Estados Unidos.

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