Superior al Pentágono: inauguran el mayor cuartel general de defensa del mundo

Egipto inauguró un gigantesco complejo militar que ya es considerado el mayor cuartel general de defensa del mundo por superficie. Bautizado como "The Octagon" (El Octágono) , el edificio reemplaza al histórico Pentágono de Estados Unidos como la sede militar más grande del planeta y se convirtió en una de las obras más emblemáticas de la Nueva Capital Administrativa egipcia .

El complejo fue inaugurado el 4 de julio por el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi , quien afirmó que la nueva sede fortalecerá la capacidad de planificación estratégica, coordinación y respuesta de las Fuerzas Armadas del país.

Ubicado a unos 45 kilómetros al este de El Cairo , dentro de la Nueva Capital Administrativa , el complejo ocupa alrededor de 8.900 hectáreas, una superficie muy superior a la del Pentágono estadounidense , que se extiende sobre unas 11 mil hectáreas.

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Su nombre responde a su diseño arquitectónico, compuesto por ocho edificios principales conectados entre sí. El proyecto fue concebido como un centro integral de comando y control equipado con sistemas avanzados de comunicaciones, gestión de crisis y coordinación entre las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y organismos del Estado.

Además de albergar el mando estratégico militar, el complejo fue diseñado para facilitar la coordinación con ministerios, agencias gubernamentales e instituciones nacionales mediante plataformas tecnológicas integradas.

Durante la ceremonia inaugural, el presidente Abdel Fattah el-Sisi, quien también es comandante supremo de las Fuerzas Armadas de Egipto, aseguró que el nuevo cuartel representa un avance en la modernización del sistema de defensa nacional.

Según expresó, el centro permitirá una planificación integrada y una coordinación más eficiente entre todas las ramas militares, al tiempo que mejorará la capacidad de respuesta ante distintos escenarios mediante el uso de tecnologías de última generación.

Al acto también asistieron el primer ministro Mostafa Madbouly, el ministro de Defensa y Producción Militar, Ashraf Salem Zaher, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Ahmed Khalifa, entre otros altos funcionarios del gobierno y del ámbito militar.

"The Octagon" forma parte del megaproyecto impulsado por el gobierno egipcio para trasladar numerosas instituciones estatales desde El Cairo hacia la Nueva Capital Administrativa, una ciudad construida para descongestionar la capital histórica y concentrar organismos gubernamentales, edificios públicos y centros estratégicos.

De acuerdo con la información difundida por el gobierno egipcio, el complejo militar busca convertirse en el núcleo del sistema nacional de comando, control y gestión de crisis, además de reforzar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas frente a los desafíos de seguridad del país.