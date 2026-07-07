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Fernando Pereira defendió a Orsi por la polémica de Catastro y Primaria y recordó una anécdota personal: "Me habían cortado el agua"

El presidente del Frente Amplio le restó trascendencia al episodio y afirmó que, una vez saldada la deuda, el asunto queda cerrado

7 de julio de 2026 11:01 hs
Montevideo, Uruguay, 30.05.2026. Política. Plenario del Frene Amplio. Huella de Sergni.&nbsp;

Montevideo, Uruguay, 30.05.2026. Política. Plenario del Frene Amplio. Huella de Sergni. 

Foto: Leonardo Carreño / FocoUy

Entrevistado en Lado B (TV Ciudad), Pereira le restó trascendencia al episodio y afirmó que, una vez saldada la deuda, el asunto queda cerrado.

"Si hay una deuda y la pagás, tema terminado, como para cualquier uruguayo. Te quedó una factura sin pagar y la pagás, no tenés más deuda. Si no hay deuda, no hay problema", aseguró.

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El dirigente frenteamplista sostuvo que la situación no estuvo vinculada a la capacidad económica del mandatario. "Claramente, el poder adquisitivo del presidente no depende para pagar Primaria. Fue un error de gestión de las cuentas, como nos pasa a la gran mayoría de los que estamos acá; alguna vez nos olvidamos de pagar alguna factura. Yo un día llegué y me habían cortado el agua de mi casa; no quiero saber el disgusto que tenía mi esposa", agregó.

Pereira también rechazó que el episodio pueda interpretarse como una irregularidad de parte del presidente. "Si no pagaste una factura por diferentes motivos, tenés que pagarla; la deuda no desaparece, no te la condonan. Se habla como si se estuviera cometiendo una falta. ¿Cuál es la falta?", cuestionó.

Las declaraciones del presidente del Frente Amplio se producen luego de que trascendiera que Orsi no había actualizado ante Catastro las reformas realizadas en su vivienda de Salinas y que, además, mantenía una deuda por el Impuesto de Primaria correspondiente a otro padrón lindero, que regularizó luego de la consulta periodística.

Comparó el caso con el de Alejo Umpiérrez

Consultado sobre si el episodio resultaba especialmente llamativo por producirse más de un año después de la renuncia de Cecilia Cairo al Ministerio de Vivienda, Pereira respondió con una comparación con el intendente de Rocha.

"El intendente de Rocha (Alejo Umpiérrez) tenía multas de tránsito por exceso de velocidad y no le hicieron una sola pregunta. A todos nos puede pasar, y hay un momento en el que tenemos que ir y pagar", afirmó.

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