Fernando Pereira sobre blindados del Ejército: "Si estuviéramos militarizando a la Policía, yo estaría protestando en la calle"

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, respaldó la utilización de vehículos blindados del Ejército para reforzar tareas de seguridad pública, aunque marcó distancia con una eventual participación de militares en funciones policiales y aseguró que se opondría si el gobierno avanzara en esa dirección.

Durante una entrevista en el streaming Vos en Agenda (MVD Films), Pereira sostuvo que la discusión generó confusión por la forma en que fue comunicada y reconoció que el gobierno tuvo dificultades para explicar la medida. "Lo explicamos tan mal que lo hemos tenido que reexplicar como 30 veces" , afirmó.

El dirigente insistió en que la iniciativa no implica militarizar la seguridad pública , sino aprovechar recursos materiales que ya posee el Estado. "Al vecino que va a ver una tanqueta militar va a ver una igualita que era policial. Lo que hay que cambiarle es el símbolo ", señaló.

Pereira fue enfático al diferenciar el uso de vehículos militares de la participación de efectivos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. "Si nosotros estuviéramos militarizando a la Policía, yo estaría protestando en la calle. Hubiera renunciado a la presidencia del Frente Amplio y estaría protestando en la calle" , aseguró.

Si se estuviera militarizando a la policía, renunciaba a la Presidencia del FA y salía a protestar a la calle, dijo Fernando Pereira #ConVos, opinando sobre el patrullaje en vehículos del Ejército. Habló del "ruido" entre el Presidente y el ministro de Trabajo y dio su punto de… pic.twitter.com/M4lZh0murB — Daniel Castro (@dcastro65) July 1, 2026

El presidente de la fuerza política sostuvo que los militares tienen una formación que "no está dada para la seguridad pública interna" y advirtió que en otros países ese tipo de experiencias "ha generado desastres". No obstante, consideró que eso no impide utilizar vehículos blindados cuando las circunstancias lo requieren.

Consultado sobre la posibilidad de que esos vehículos sean conducidos por militares, respondió que, si fuera necesario, debería hacerse dentro del marco legal y con funciones claramente delimitadas. "Hasta ahora solo los van a manejar policías, que es lo que tiene que pasar. Cuando tenga que pasar que un militar maneje un blindado, va a haber un pase en comisión que está previsto en la ley y también habrá que establecer cuáles son los límites de su tarea", afirmó.

Pereira también sostuvo que vehículos de ese tipo ya eran utilizados por la Policía, aunque varios quedaron fuera de servicio. "Tanquetas ya había en todos los barrios. ¿Qué pasó con esas tanquetas? Se rompieron y están en período de reparación. Mientras tanto, un ministerio las tiene ociosas o no las está usando y se las presta a otro ministerio. Es lo mejor que le puede pasar a un país", señaló.

En ese contexto, reiteró que el debate no debe centrarse en el origen de los vehículos, sino en quién ejerce las tareas de seguridad. "Distinto sería militarizar la seguridad pública", concluyó.

Las declaraciones de Pereira llegan luego de la polémica generada dentro del oficialismo por el anuncio del gobierno de utilizar infraestructura militar para apoyar tareas de seguridad.

El tema provocó diferencias públicas en el Frente Amplio, luego de que el ministro de Trabajo, Juan Castillo, manifestara reparos a la iniciativa. Posteriormente, el presidente Yamandú Orsi aclaró que no se prevé que militares participen en tareas de seguridad pública, sino que se utilizará infraestructura y equipamiento de las Fuerzas Armadas bajo conducción policial.

El "ruido" en el oficialismo

La polémica, que el presidente del Frente Amplio calificó como "ruido", comenzó luego de que el ministro de Trabajo, Juan Castillo, manifestara reparos a la utilización de vehículos del Ejército para apoyar tareas de seguridad y el presidente de la República, Yamandú Orsi, respondiera que el asunto "no es un tema de imagen".

"Yo lo que leí es que hay un tema de imagen, pero no es un tema de imagen, es un tema de acción. Hay que resolver", señaló el presidente en rueda de prensa el miércoles pasado en Treinta y Tres tras la presentación de un futuro call center de Antel.

"Lo que se piense, lo que cada uno piense, lo profundizaremos en el próximo gabinete. La gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad y ahí no podemos escatimar ningún esfuerzo", añadió.

Después, reiteró que la situación "no es un tema de imagen" y que su objetivo es trabajar en "resolver un problema que ya es internacional". "Hay algunos temas jurídicos que tenemos que resolver, pero la decisión está tomada", aseveró.

En entrevista con el programa Arriba Gente (Canal 10), Castillo sostuvo que para la sociedad, "la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa".

"Si uno se queda con la primera noticia, era shockeante, nos dejaba con la pregunta de qué estaba pasando", expresó y añadió: "Me impactó la noticia, cómo se trasladó y después, en algunas de las cosas que se han declarado, no me gustó; por eso yo me quedo con lo que más me gusta, que es que la ministra responsable del área, Sandra Lazo, de Defensa, ha dicho que esto es un tema que aún no está totalmente resuelto".