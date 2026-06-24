"No es un tema de imagen": Orsi respondió a Castillo por uso de vehículos del Ejército para patrullaje

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se refirió a los dichos del ministro de Trabajo y Seguridad Social e histórico referente del Partido Comunista del Uruguay (PCU), Juan Castillo, que dijo que para la sociedad "no es buena cosa" la imagen de las calles "patrulladas por camiones del Ejército" , y señaló el mandatario que el asunto "no es un tema de imagen" .

"Yo lo que leí es que hay un tema de imagen, pero no es un tema de imagen, es un tema de acción. Hay que resolver" , señaló el presidente en rueda de prensa en Treinta y Tres tras la presentación de un futuro call center de Antel.

"Lo que se piense, lo que cada uno piense, lo profundizaremos en el próximo gabinete. La gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad y ahí no podemos escatimar ningún esfuerzo ", añadió.

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Después, reiteró que la situación "no es un tema de imagen" y que su objetivo es trabajar en "resolver un problema que ya es internacional". "Hay algunos temas jurídicos que tenemos que resolver, pero la decisión está tomada" , aseveró.

En entrevista con el programa Arriba Gente (Canal 10), Castillo sostuvo que para la sociedad, "la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones del Ejército no es una buena cosa".

"Si uno se queda con la primera noticia, era shockeante, nos dejaba con la pregunta de qué estaba pasando", expresó y añadió: "Me impactó la noticia, cómo se trasladó y después, en algunas de las cosas que se han declarado, no me gustó; por eso yo me quedo con lo que más me gusta, que es que la ministra responsable del área, Sandra Lazo, de Defensa, ha dicho que esto es un tema que aún no está totalmente resuelto".

Los dichos de Orsi sobre los combustibles y la Rendición de Cuentas

En otro momento, el presidente se refirió a la polémica por el valor de los combustibles. "El valor no es un problema solo de Uruguay, en el mundo está pasando. No hay miras de que se logre una paz definitiva (en Medio Oriente). Hubo algún amague y eso genera un salto en los valores, pero de nuevo se complicó", dijo.

"Entonces, como país dependiente, como tomadores del precio del combustible, no tenemos combustible, nos va a pasar. Vamos a tener que hacer todos los esfuerzos para recargar lo menos posible. Ya lo hemos podido hacer. Uruguay tiene esa ventaja porque tiene una empresa pública que amortigua cuando el sacudón es fuerte", agregó.

Tras esto, sostuvo que el tema resulta "complejo" y que los "productores, transportistas, la población y el país entero" sienten "el impacto de algo que históricamente ha pasado".

"Anteriormente la energía que Uruguay generaba se hacía básicamente dependiendo del petróleo. ¿Qué nos estaría pasando si no hubiésemos tenido ese cambio en la matriz energética que nos hace depender bastante menos?", se preguntó.

Finalmente, habló sobre la próxima Rendición de Cuentas y dijo que el viernes, en el Consejo de Ministros, tratarán el tema.

"En el último Consejo de Ministros se dijo claramente cuáles eran las prioridades, que eran la pobreza infantil, la situación de calle y el tema de la seguridad. No quiere decir que no podamos encontrar algún recurso más para otra área", dijo, pero puntualizó que para él la cuestión de la pobreza infantil es una "obsesión".