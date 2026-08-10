El día más esperado de Diego Forlán: el momento íntimo de la firma del contrato, la emoción de su mamá, la charla de Ignacio Alonso con los choferes de Ucot, y lo que le pidió su padre Pablo

Diego Forlán se levantó bien temprano. Era (y fue) un día muy especial para él. La leyenda celeste, quien se hizo amigo de la Jabulani como nadie en el Mundial de Sudáfrica 2010, iba a firmar el contrato como flamante técnico de la selección uruguaya sub 20 e interino de la mayor con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Llegó temprano al Estadio Centenario y se reunió en el primer piso con su hermano Pablo, su abogado Juan Antonio Rodríguez y el presidente Ignacio Alonso.

La charla se hizo tan distendida mientras se firmaban las distintas copias, que hasta se llegó a hablar del apagón que ocurrió en el Estadio Charrúa el sábado cuando se iban a enfrentar Montevideo City Torque ante Peñarol por la primera fecha el Torneo Clausura.

Luego de la firma, tuvo el recibimiento de todos los neutrales –la única ausencia fue la de Eduardo Ache– y de dos invitados especiales de la AUF: Gregorio Pérez y Gerardo Pelusso, quienes fueron los primeros en felicitarlo.

De a poco fue llegando su familia. Ya estaba su hermano Pablo, y luego lo hicieron su mamá Pilar, su padre Pablo y su hermana Alejandra, además de su esposa Paz. Sus hijos se encontraban en sus centros de estudio.

Diego Forlán en la conferencia de prensa en la que fue nombrado técnico de la selección uruguaya sub 20 e interino de la mayor

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También apareció Juan Castillo, un excompañero del Mundial Sudáfrica 2010 y del título de la Copa América 2011.

La expectativa se hizo más larga y bajaron a la sala de la conferencia de prensa con algunos minutos de retraso.

El video de presentación que realizó la AUF, fue motivo del primer cimbronazo emocional. Ni bien se había sentado para esperar las preguntas de los periodistas, Diego vio ese compilado de su carrera, de la historia de su abuelo como técnico campeón dos veces con Uruguay de la Copa América, y de su padre, y lo sintió en sus fibras más íntimas. “Menos mal que no me hicieron hablar después del video, porque no sé cómo hubiera reaccionado por la emoción”, diría después.

Su mamá Pilar y la charla con Referí

Pilar Corazo tuvo como papá a Juan Carlos Corazo. Nino, como lo conocían todos, brilló en Independiente de Avellaneda –casualmente, el primero de los vínculos que tendría luego con su nieto, quien debutó en Primera división con ese club–, jugó algunos partidos en la selección uruguaya, y su mayor legado fue haber sido campeón con ella, pero como técnico de la Copa América 1959 y 1967, allí ya dirigiendo a su propio yerno, Pablo Forlán. Un tiempo antes, faltando 20 días para ir a dirigir el Mundial de Chile de 1962, los entonces dirigentes de la AUF, lo cesaron.

Diego ya fue campeón con Uruguay como jugador –al igual que su papa– y ahora dirigirá al combinado nacional, como hizo su abuelo. Único caso en toda la historia del fútbol uruguayo y posiblemente del mundo. Nieto y abuelo entrenadores de un seleccionado.

Por eso para Pilar tampoco era un día más. Porque ella vivió lo que ocurrió con su papá como técnico celeste, y con su hijo Diego como jugador. Y Diego apenas lo pudo disfrutar a Nino –y Nino a él–, ya que falleció cuando él tenía apenas seis años.

Juan Carlos Corazo, el abuelo, y Diego Forlán, su nieto, se unen debido a que los dos fueron nombrados técnicos de la selección uruguaya

Luego de la conferencia de prensa, Referí dialogó con ella acerca de cómo vivió este momento especial.

“Ver a Diego ahora como técnico de Uruguay es un privilegio. La verdad que fue una sorpresa y me emociona”, comentó con una sonrisa.

Y consultada acerca del legado de Nino, su papá, y del vínculo con Diego como nieto, dijo: “Murió cuando él tenía seis años y apenas lo recuerda. Pero las charlas con su hermano Pablo y con su papá, le refrescan algunas cosas”.

Pilar agregó un comentario desde las entrañas: “Ahora Diego tiene la posibilidad de rescatar la imagen de su abuelo en la selección. A veces eso se trae en la sangre”.

Diego Forlán, Pablo Forlán e Ignacio Alonso en la presentación del primero como técnico de la selección uruguaya sub 20 e interino de la mayor

Y papá Pablo, ese compinche que tiene Diego desde hace 37 años, que no se pierde absolutamente nada de él, que es de poco hablar, al menos se tomó unos minutos con Referí tras la presentación.

“Diego está muy bien ubicado, sabe lo que hace”, dijo. Y continuó: “¿Qué le dije cuando me enteré que iba a dirigir a la selección uruguaya? ¡Hay que ganar!”.

La nota aparte a la salida

Una nota aparte fue la protesta de los choferes de la empresa Ucot, quienes estaban de paro debido a que hinchas de Cerro, secuestraron una de sus unidades previo el partido de este domingo ante Danubio en Jardines del Hipódromo.

Los ómnibus de Ucot que trancaron la salida de los autos que se encontraban en la conferencia de prensa de la presentación de Diego Forlán como técnico de la selección uruguaya sub 20 e interino de la mayor

Llegaron más de 40 ómnibus hasta el Estadio Centenario en plena conferencia de prensa porque pretendían hablar con alguien de la AUF. Tanto fue el revuelo, que a un chofer le tuvieron que pedir si podía mover su unidad para que pudiera salir Alejandra Forlán, la hermana de Diego, a quien la llevaban en un auto.

Luego fue el turno de Ignacio Alonso, quien dialogó durante algunos minutos con el representante del gremio para tratar de acordar una fecha de reunión, ya que los choferes entienden que, además de ser un tema de seguridad, se dio en el marco de un partido organizado por la AUF, y que no es la primera vez que suceden hechos delictivos.

Diego saludó a todos los concurrentes al acto con una sonrisa –ya quedaba poca gente– y se retiró con toda la responsabilidad en su espalda, y con una alegría inmensa.