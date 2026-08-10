Lo que dijo Virgil Van Dijk, excompañero de Darwin Núñez y capitán de Liverpool, sobre la llegada de Ronald Araujo a los reds

Virgil Van Dijk, el capitán de los reds, está listo para recibir a Ronald Araujo como su nuevo compañero en la defensa central de Liverpool, con el fichaje del defensa de Barcelona prácticamente cerrado.

Por su parte, Van Dijk, quien será nuevo compañero de zaga central, jugó casi una hora en su primer partido de pretemporada, en la derrota de Liverpool por 3-2 ante Monaco en Anfield, tras ir ganando 2-0.

El holandés cometió una falta sobre Aleksandr Golovin, provocando un penal justo antes del descanso, que Golovin transformó.

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Lo que dijo Van Dijk sobre Ronald Araujo

Jérémy Jacquet siguió ausente, y el nuevo fichaje de Liverpool, por el que se pagaron 50 millones de libras (US$ 67,7 millones), está siendo tratado con especial cuidado tras su etapa marcada por las lesiones al final de la temporada pasada con Rennes. Ronald Araujo fue fichado para reforzar la defensa de Andoni Iraola, ya que Joe Gomez y Giovanni Leoni también están de baja.

“Recibiremos con los brazos abiertos a cualquier jugador que llegue al club”, dijo Van Dijk sobre Araujo. “No sé si ya se ha anunciado o no. No lo he visto, así que ya veremos”, agregó.

Van Dijk se mostró optimista sobre Jacquet y la posibilidad de que haya más movimiento en el mercado de fichajes de aquí al 1° de setiembre, fecha límite para los traspasos.

Liverpool está interesado en reforzar su delantera y Bradley Barcola, de Paris Saint-Germain, es uno de los jugadores que le interesan.

“Veremos qué nos deparan las próximas semanas. Cualquier jugador de calidad que podamos incorporar al equipo será bienvenido, así que ya veremos”, indicó Van Dijk.

Si bien Van Dijk reconoció que Liverpool se encuentra en un período de transición tras el despido de Arne Slot, reveló que estuvo en contacto regular con Iraola y le ofreció su pleno apoyo al nuevo entrenador.