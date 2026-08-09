Mirá lo que dice la prensa española sobre la actuación de Federico Valverde en Real Madrid y la asistencia del uruguayo para el segundo gol

El volante uruguayo Federico Valverde jugó un nuevo encuentro de pretemporada con Real Madrid y vencieron como visitantes en Budapest, Hungría, a Ferencváros por 2-1 este sábado.

Contra Ferencváros de Hungría, Valverde brindó una asistencia en el inicio del segundo tiempo para el debutante Espí para el 2-0 transitorio.

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El principal diario deportivo español, Marca, en partidos de pretemporada, tiene por costumbre no ponerles nota a los futbolistas.

No obstante, señaló la asistencia de Federico Valverde a Espí para el segundo gol.

Por su parte, el diario AS de Madrid, informa que Valverde jugó 87 minutos y le puso una nota de 6.

"Valverde (87′): una de las figuras a seguir tácticamente. Porque siendo un mediocentro, no dejaba de protagonizar desmarques en vertical a la espalda de la defensa. Continuamente. Se hundía al Ferencváros y entre las posibilidades por banda, nacía una por dentro. Es una de las ideas de Mourinho. El problema es que la gran mayoría de las ocasiones no se le encontraba. Pero es pretemporada, tiempo de practicar e ir perfeccionando. Con uno de ellos recibió para regalar el 0-2 a Espí. Cuando funciona, vale un potosí. Nota: 6", describe el medio madrileño.

Para el diario El Desmarque, el uruguayo fue mejorando con el correr de los minutos.

Esto escribió su periodista enviado: "Fede Valverde [6]: es blanco fácil, por momentos incluso demasiado fácil, pero fue mejorando con el pso de los minutos y se marchó del césped con una buena asistencia de compañero".