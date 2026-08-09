¿Vuelven las alegrías? El giro inesperado en el futuro de Darwin Núñez y su reencuentro más esperado

Lo que comenzó como un ambicioso plan de mercado en la Superliga de Turquía está cada vez más cerca de concretarse. Trabzonspor tiene entre ceja y ceja la reconstrucción de una de las duplas ofensivas más potentes que tuvo el fútbol europeo en los últimos años: reunir nuevamente al uruguayo Darwin Núñez y al egipcio Mohamed Salah.

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Tras la sonada incorporación de Salah al conjunto turco, la directiva de Trabzonspor aceleró las gestiones para sumar al delantero artiguense, cuya salida de Al-Hilal de Arabia Saudita parece inminente.

Según reportes de la prensa europea y medios especializados como el diario saudí "Al-Yaum", que cita al medio turco "Sözcü", el club árabe dio el visto bueno para acordar la cesión a préstamo por una temporada.

Un aspecto clave en esta negociación radica en la ingeniería financiera acordada entre las partes para juntar a Darwin Núñez nuevamente con Mohamed Salah quienes fueron compañeros de ofensiva en Liverpool, como informó Referí el pasado miércoles.

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Darwin Núñez percibe una ficha de 22 millones de euros (US$ 23,3 millones) en el fútbol de Arabia Saudita.

Para concretar su llegada al fútbol turco, Trabzonspor asumirá el pago de 8 millones de euros de su salario (US$ 9,2 millones), mientras que Al-Hilal se hará cargo de los 14 millones (US$ 16,1 milones) restantes durante el período del préstamo.

Curiosamente, con esta estructura salarial, el atacante uruguayo pasará a cobrar más dinero que el propio Salah, quien firmó por 17 millones de euros anuales (US$ 19,5 millones).

La operación contó además con la aprobación del propio Mohamed Salah, quien fue consultado por la dirigencia de Trabzonspor antes de avanzar formalmente por el pase del uruguayo. Ambos compartieron vestuario en Liverpool de Inglaterra entre 2022 y 2025, conformando un ataque temible.

A falta de los últimos detalles contractuales y la revisión médica, la directiva turca confía en cerrar el acuerdo de palabra en las próximas horas para que el delantero charrúa viaje a Trabzon a estampar la firma.

De confirmarse, la liga turca sumará un nuevo hito en su mercado de pases reuniendo a dos de los nombres más cotizados del planeta.