Federico Valverde habló de José Mourinho como técnico de Real Madrid tras el triunfo en el amistoso ante Ferencváros: "Tiene su carácter... a veces es duro"

En la pretemporada de Real Madrid, Federico Valverde asumió con orgullo un rol protagónico dentro del plantel merengue. Tras los primeros días de trabajo bajo las órdenes de José Mourinho, y luego de la victoria en Hungría este sábado en el amistoso ante Ferencváros por 2-1 con una asistencia suya, el volante uruguayo compartió sus sensaciones sobre la convivencia y el método del entrenador portugués. Lejos de la imagen distante que muchos podían imaginar, el futbolista destacó la cercanía del DT en la dinámica diaria y valoró su nivel de autoexigencia.

Al ser consultado sobre su experiencia junto al nuevo estratega madridista, Valverde expresó con claridad su visión sobre el liderazgo y la disciplina que transmite el cuerpo técnico.

Federico Valverde habló de José Mourinho, su técnico, luego del triunfo ante Ferencváros en un nuevo amistoso de pretemporada jugado este sábado en Hungría.

"Es muy cercano. Al final es una persona que está... tiene su carácter. A veces es duro", comenzó diciendo el uruguayo.

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Y continuó: "Pero creo que esa es la forma que a uno le puede hacer mejorar. Me gusta cómo nos trata, cómo me trata a mí. Estoy contento, intento disfrutar y como soy el capitán, intento también plasmar lo mejor de mí para que los compañeros estén bien, el cuerpo técnico esté bien...".

Con estas palabras, el uruguayo dejó en claro que la cinta de capitán implica una responsabilidad integral dentro del vestuario.

Para el volante, la firmeza de José Mourinho se perfila como un factor clave para potenciar el rendimiento individual y colectivo en una etapa en la que busca transmitir buena energía a todo el grupo.