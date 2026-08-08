Las posibles fechas en las que se puede jugar Montevideo City Torque vs Peñarol: el carbonero busca no jugar antes del clásico, y el ciudadano descartó el domingo

La suspensión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol de este sábado, por problemas en la red lumínica del Estadio Charrúa , abrió la interrogante de cuándo se fijará nuevamente el encuentro , con varios condicionantes para la nueva fecha de un Torneo Clausura que ya podría arrancar con atrasos.

Tanto ciudadanos como carboneros dejaron clara su molestia por la suspensión , ya que ambos querían jugar el encuentro este sábado y creen que la decisión del árbitro Javier Feres fue apresurada , sobre todo porque la red lumínica se arregló pocos minutos después de que se resolviera postergar.

"Aprovecho a pedirle disculpas a la gente y a los trabajadores . Es una situación que no queríamos, es un hackeo de una red lumínica , tratamos de solucionarlo con los operadores y lo solucionamos. Tomaron la decisión de suspender, no había marcha atrás", detalló en una rueda de prensa el vicepresidente de Torque, Javier Noblega.

"No queda claro como se termina suspendiendo ni quien termina suspendiendo. Tanto Torque como nosotros estábamos dispuestos a jugar , se lo comunicamos tanto al delegado del partido como a Marcelo de León, que nos dijo que con condiciones estaban las condiciones para jugarse", expresó por su parte el delegado de Peñarol ante la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), Julio Trostchansky.

El paso a paso de la suspensión del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol en el Charrúa: un apagón con varios amagues y la confusión de los altoparlantes

Montevideo City Torque y Peñarol, molestos por la suspensión de su partido: los ciudadanos acusaron un "hackeo" a la red lumínica y en el carbonero hay "desconfianza"

Apenas se suspendió el partido, el tema de conversación en filas de ambos equipos pasó a ser la nueva fecha del partido, pero no es un tema fácil.

Las posibles fechas para jugar el Montevideo City Torque vs Peñarol, con el clásico y la Sudamericana en el medio

El domingo: descartado

La primera opción, que tanto la directiva de Peñarol como Diego Aguirre pretendían, era pasar el partido para este domingo.

Sin embargo, fuentes de Torque aclararon a Referí que esa opción está descartada, ya que el ciudadano juega el miércoles ante Tigre en Buenos Aires por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, y entienden que un día menos de descanso los perjudicaría deportivamente.

La decisión del cambio de fecha debe contar con el consenso de ambos clubes, y luego debe ser aprobada por el Consejo de Liga de la AUF.

El miércoles 26, con Peñarol en contra por el clásico

Imagen del último clásico entre Nacional y Peñarol Foto: Gastón Britos/Focouy

Los partidos por Sudamericana de Torque son un problema para Peñarol. "Tenemos claro que Torque tiene partido los dos siguientes miércoles. Que se juegue el siguiente miércoles sería entrar en una situación deportiva que nos perjudicaría", expresó Trostchansky, refiriéndose a que ese miércoles (el 26 de agosto) está a solo cuatro días del clásico del Torneo Clausura ante Nacional. "Tenemos que encontrar una solución y la mesa tiene que encontrar una solución", agregó.

Fuentes de Peñarol indicaron a Referí que en el club existe "desconfianza" por la suspensión, ya que "el equipo viene en un buen momento" y piensan que les quieren colocar el partido "antes del clásico".

Trostchansky dijo que no quería "adjetivar" más sobre la suspensión, ya que debe enfocarse en "encontrar la manera de que Peñarol no sea perjudicado". "Uno no cree en brujas, pero como dice la frase, que las hay las hay".

Único partido del siguiente fin de semana

Con Peñarol en contra de esa posibilidad, la tercera posibilidad podría atrasar una semana el Torneo Clausura, pero es una opción que ya fue utilizada semanas atrás por el paro de futbolistas: que se completen los partidos restantes de la fecha 1 del domingo y el lunes, y que el fin de semana siguiente solo se juegue el encuentro entre Torque y Peñarol para completar la fecha.

"Hay mecanismos recientes que nos mostraron que ante la detención de actividades la fecha se cortó y se jugó en dos fines de semana", recordó el delegado de Peñarol ante la AUF.

Noblega, por su parte, no se mostró en contra de esta posibilidad, que aclaró deberá votarse en el Consejo de Liga. "Tenemos que votar que se pueda seguir la fecha sin jugar este partido", explicó.

"Estamos en manos de la AUF, cuando decidan jugar jugamos. No queremos ser perjudicados, más allá de que es un error nuestro como local, lo mismo debe pensar Peñarol, llegaremos a un acuerdo cuando queremos jugar los dos", declaró por su parte Marcelo Méndez, entrenador de Torque, en otra rueda de prensa en la que además informó que Torque entrenará este domingo por la mañana.

Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de la AUF, indicó a Referí que la decisión sobre cuándo se jugará el partido se tomará este lunes, lo cual descarta de plano la posibilidad de pasar el partido para el domingo.