Hansi Flick, DT del Barcelona, se refirió a la salida de Ronald Araujo al Liverpool: "Es una pena, no pudimos incluirlo como quería"

El entrenador del Barcelona , Hansi Flick, ha calificado este sábado como "una pena" la salida del defensa uruguayo Ronald Araujo , que jugará la próxima temporada cedido en el Liverpool, y ha lamentado no haberlo podido incluir "como quería" en el equipo.

"Ronald es un gran chico, un fantástico jugador y un gran capitán. Nuestro estilo es un poco diferente (al suyo), pero es un jugador muy veloz y fuerte, bastante bueno con la pelota. Es una pena, no pudimos incluirlo como quería . En el pasado sucedieron cosas que le afectaron y quería hacer algo nuevo" , ha comentado el técnico alemán.

Flick ha admitido que vio "muy feliz" a Araujo cuando se despidió de él durante la mañana de este sábado y ha señalado que el Liverpool es "un gran club" en el que desea "lo mejor" al zaguero porque "se lo merece".

El técnico alemán ha comparecido ante los medios de comunicación en el Bluenergy Stadum de Udine (Italia) , donde el Barcelona ganó al Nottingham Forest (0-1) y perdió ante el Udinese (1-0) en un triangular amistoso , y ha evitado pronunciarse sobre la necesidad de fichar un central ante la marcha de Araujo.

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"Hay mucho ruido alrededor con muchos jugadores. Sabemos lo que queremos y siempre hablamos de mejorar el equipo, pero tenemos calma porque hay mucha calidad en la plantilla", ha señalado.

Araujo dará el salto a la Premier League para ponerse la camiseta del conjunto de Anfield durante la temporada 2026-27, en lo que representa una de las operaciones más sorpresivas de la recta final del mercado europeo.

La negociación entre ambas instituciones se cerró bajo estricto hermetismo en las últimas horas y contó con la aprobación definitiva del director deportivo del Barcelona, Deco.

Las bases del entendimiento estipulan una cesión por un año con una opción de compra al término de la temporada. Asimismo, la escuadra británica asumirá la ficha salarial del futbolista durante su estadía en Inglaterra.

Para la institución catalana, la salida de Ronald Araujo responde principalmente a la necesidad de ajustar su margen en el Fair Play Financiero y liberar masa salarial, un factor determinante para poder avanzar en la inscripción de otros futbolistas dentro del plantel que conduce Hansi Flick.

FUENTE: Con información de EFE